Украинские зарплаты не скоро выйдут на уровень 2013 года

13.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине сегодня повышаются зараплаты, но тем не менее они далеки от уровня, который позволяет комфортно жить.

Об этом киевскому журналу «Новое время» рассказала коммерческий директор консалтинговой компании Korn Ferry Елена Меньшикова.

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По ее словам, в следующем году средний размер украинского оклада, как и в 2019‑м, увеличится на 15 %.

«Но это не тот показатель, который позволит работникам комфортно жить», – говорит собеседник издания.

Она уточняет, что даже новая прибавка не поднимет зарплаты в стране до тех значений, которые были в 2013 году.

«По самому оптимистичному прогнозу, до уровня 2013‑го доходы наемных работников доберутся лишь в 2021 году. Но для этого нужно, чтобы нынешний рост в 15 % годовых сохранялся, а инфляция замерла. Более реалистичным выглядит иной сценарий: при инфляции в 10 % и росте зарплат в 15 % докризисный уровень покорится к 2027 году», – отмечает издание.

«Компании стараются, повышают зарплаты. Но по ощущениям людей, это все остается за гранью того, что они имели в докризисное время», – соглашается Меньшикова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что Украине понадобится 20 лет, чтобы выйти на экономические показатели 2013 года.