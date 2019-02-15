15.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Запад не верил в то, что Россия перебросила дополнительные войска в Крым в феврале 2014 года. Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

«Мы как раз встречались с зарубежными специалистами. Я помню, как все это воспринималось с той стороны. Все думали, что «зеленые человечки» – это не россияне. Ситуация была для них открытием. Мы тогда просили остановить передачу «Мистралей» от Франции России. Мы пытались помочь партнерам понять, что это не внутренний конфликт, а война, аннексия, захват. Сюрприз-фактор сыграл тогда негативную роль», – сказал Кабаненко.

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Он также заявил, что люстрация в украинской армии после Майдана была проведена в интересах России.

«Я не вижу, чтоб это было выгодно Украине. Это выгодно РФ, которая осуществляла агрессию в то время. Так же было перед войной, когда лучшие кадры советской армии уничтожили», – сказал Кабаненко.