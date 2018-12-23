23.12.2018, Киев, Михаил Рябов
Украинский чиновник пообещал России «оккупационную администрацию»
Искоренить любовь населения России к советскому вождю Иосифу Сталину может только «оккупационная администрация» – по аналогии с Германией после 1945 года.
Об этом заявил куратор украинской кампании по т.н. «декоммунизации» Владимир Вятрович, возглавляющий «Институт национальной памяти Украины».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Могила Сталина, Москва, наши дни. Похоже, что в России проведение декоммунизации, как раньше в Германии денацификацию, сможет обеспечить лишь оккупационная администрация», – написал Вятрович в своем блоге, комментируя фотографию могилы Сталина с цветами у кремлевской стены.
Метки: Владимир Вятрович, Иосиф Сталин
Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
23:52 23 декабряВ чём подвох «помощи» США потешному украинскому флоту
23:30 23 декабряУкраинский чиновник пообещал России «оккупационную администрацию»
22:56 23 декабряВоенные разгромили пансионат, куда вселились под предлогом «агрессии России»
20:11 23 декабряСвидетели Майдана начинают осознавать, что их кинули с томосом
18:55 23 декабряУкраинское командование нашло способ заработать на голодных ВСУшниках
18:28 23 декабря«А потом, внучек, меня…» – в соцсетях Филарет стал героем неприличного анекдота
17:50 23 декабря«Готовимся выстрелить себе в ногу» – экс-глава МИД Украины
17:36 23 декабряГенассамблея ООН выработала очередной рулон туалетной бумаги по Крыму
17:28 23 декабряНа первую службу фейковой церкви пришли журналисты и бомжи
17:15 23 декабряВ Стамбуле недовольны интригой Филарета
14:12 23 декабря«С нового года для РФ мы браконьеры» – бердянские рыбаки в ужасе от последствий дебоша Чубарова
13:28 23 декабряДве трети государств-членов ООН не стали голосовать за украинскую резолюцию по Крыму
10:20 23 декабряАмериканцы начали захват новых богатств России
23:15 22 декабряГлава украинской лже-Церкви пообещал легализовать гомосеков
22:56 22 декабря«Наши спецслужбы нанесли по Московской империи самый страшный удар» – украинский журнал
22:27 22 декабряСША запугивают Украину «мультиканальным вмешательством»
20:39 22 декабряРоссия обеспечивает спасение украинских властей
20:04 22 декабряВ Киеве подтвердили, что планируют новый «азовский поход»
19:41 22 декабряМариуполь и Одесса объединились с Донецком
19:32 22 декабряСозданный Порошенко «стамбульский патриархат» ожидают проблемы при разделе приходов
19:11 22 декабряНа Украину прибыли «Белые каски» для инструктажа ВСУ
17:20 22 декабряВзрыв в центре Львова на Рождественской ярмарке: Есть пострадавшие
17:11 22 декабряПолитолог опасается, что Порошенко совратит молодого Епифания
16:56 22 декабряШтаб Тимошенко соревнуется с Порошенко в упоротости
16:46 22 декабряСпор за Крым: Минус 11 не в пользу Украины
16:34 22 декабря«Стабильно жёстко», – боец о ситуации на южном фронте ДНР
16:26 22 декабряПодвинутый от кормушки олигарх выдал тайну Порошенко
16:20 22 декабряУкраинский олигарх раздолбал Порошенко за авантюру с катерами
16:06 22 декабряСпекулянты гадят российскому сельскому хозяйству
15:56 22 декабряРоссию завалили поддельной минералкой «Ессентуки»
15:25 22 декабряУ Путина – всего несколько минут, чтобы решить, когда они сдохнут
15:13 22 декабряМатвиенко анонсировала отмену роуминга между Россией и Белоруссией
13:02 22 декабряНа Украине начали высмеивать браваду Турчинова
12:51 22 декабряНа новой украинской монете обнаружили боевой корабль России
12:33 22 декабряПочему переименование Церкви на Украине – это хорошо
12:10 22 декабряПочему Путин ждёт осени на Украине
11:49 22 декабряУкраина хочет запустить британский корабль-шпион к Крымскому мосту
23:49 21 декабряПерелома на Украине еще не произошло
23:35 21 декабряПогребинский: Турчинов блефует, никто в тюрьму не хочет
23:14 21 декабря«Резиденции Порошенко хватит двух «Калибров»
23:01 21 декабряНа Украине начали раскручивать тезис: Россия сама себе подорвёт Крымский мост
22:32 21 декабря«Олег Сенцов погиб в российской тюрьме, завинчивая лампочку»
22:14 21 декабряМИД назвал ужасные травмы россиянина, убитого в тюрьме Львова
21:58 21 декабря«В пыль будут распилены за три дня», – эксперт оценил боеспособность ВСУ
21:53 21 декабряРоссия требует от ЕС начать выдачу виз жителям Крыма
21:38 21 декабряБудущее трубы в обход Украины: В Москве излучают оптимизм
20:58 21 декабряИзбиратели Порошенко теперь отказываются нести за него ответственность
20:42 21 декабряБританский министр в Одессе: Черное море не принадлежит России
20:29 21 декабряВолкер: США будут втягивать Украину в НАТО без спешки
20:18 21 декабряВ канонической УПЦ прокомментировали фантастическую статистику “Церкви Порошенко”
20:03 21 декабряВ Раде вызвали духа войны с Россией
19:41 21 декабряСтало известно, почему Украина не расторгает договор по Азовскому морю
19:33 21 декабряВ Сети недоумевают: зачем Порошенко обокрал графа Уварова?
19:15 21 декабряПартии Савченко не разрешили открыть счет
18:51 21 декабряКаноническая Церковь отказывается менять название по прихоти Верховной Рады
17:36 23 декабряГенассамблея ООН выработала очередной рулон туалетной бумаги по Крыму
14:12 23 декабря«С нового года для РФ мы браконьеры» – бердянские рыбаки в ужасе от последствий дебоша Чубарова
13:28 23 декабряДве трети государств-членов ООН не стали голосовать за украинскую резолюцию по Крыму
16:46 22 декабряСпор за Крым: Минус 11 не в пользу Украины
12:51 22 декабряНа новой украинской монете обнаружили боевой корабль России
23:35 21 декабряПогребинский: Турчинов блефует, никто в тюрьму не хочет
23:01 21 декабряНа Украине начали раскручивать тезис: Россия сама себе подорвёт Крымский мост
21:53 21 декабряРоссия требует от ЕС начать выдачу виз жителям Крыма
15:36 21 декабряЧто там у партнёра Эрдогана?
14:50 21 декабря«Крымский опир»: Шайка украинских дармоедов посетила полуостров
13:25 21 декабряКрым решает проблемы водного дефицита за счет подземных источников
13:15 21 декабряНАТО поддержит «азовский поход» Турчинова на безопасном для себя расстоянии
12:18 21 декабряУкраина готовит реалити-шоу про Керченский пролив
12:05 21 декабряКоломойский назвал «глупой провокацией» Порошенко инцидент в Керченском проливе
11:14 21 декабряНАТО отказывается прикрывать украинцев в Керченском проливе
11:08 21 декабряВ Крыму хотят выращивать речную рыбу в морской воде
10:59 21 декабря«Я Россию не предавал» – Коломойский надеется, что его не пришпилят в Солсбери
10:00 21 декабряМы сами попросили Путина ввести войска – Коломойский
9:51 21 декабряСтрах толкает Порошенко на новую провокацию
9:17 21 декабряКоломойский видит в Донбассе гражданский конфликт, а не войну с Россией
20:47 20 декабряВ Симферополе сорвалась проукраинская пропагандистская акция
16:37 20 декабряКорабли ВМСУ пропустят под Крымским мостом, но не скрытно
15:31 20 декабряКрым нагнал отставание по ФЦП, а Севастополь – провалил программу
14:35 20 декабряУкраина записала в достижения фейковую полицию Крыма
14:34 20 декабряПутин наглядно показал абсурдную логику Запада по крымскому вопросу
14:02 20 декабряВ массовой драке ранены заместитель постпреда Чечни в Крыму с сыном
13:47 20 декабряСрочно: Секретные документы – дата новой провокации ВМС Украины
13:17 20 декабряВ Москве предупредили: Корабли ВМС Украины будут демонстративно потоплены
12:06 20 декабря«Нэ зрозумив» – украинские моряки в суде косят под незнающих русских
10:42 20 декабряДепутат попросил губернатора Севастополя найти дорогу – «предтечу» трассы «Таврида»
10:21 20 декабряВ Раде запугивают Крым грандиозной экологической катастрофой
10:11 20 декабряРоссийский Фонд кино блокирует фильм про оборону Севастополя – сенатор
9:52 20 декабря«Мы только увеличиваем список пленных» – советник Авакова
9:24 20 декабря«Тупой бл@дский цирк» – в Киеве шокированы планами Турчинова
8:41 20 декабряОтчаявшиеся севастопольские предприниматели обратились к Путину
8:22 20 декабря«Трубку телефонную не успеем поднять» – советник Авакова наложил в штаны от российских ракет
23:27 19 декабряРоссийские олигархи мечтают обменять Курилы на Крымские санкции
20:26 19 декабряСрочно: ФСБ показала взрывчатку из схрона пойманного меджлисовца
19:24 19 декабряТурчинов заверил англичан, что уничтожить Крымский мост – не проблема
18:48 19 декабряКуратор от «Единой России» встал на сторону севастопольцев в конфликте вокруг Матросского бульвара
15:05 19 декабряХроники изоляции: Евпатория побраталась с французской коммуной
14:56 19 декабряПрибабахнутая Геращенко похвасталась новой выходкой
13:15 19 декабряСанкционный список Украины пополнили 23 российских археолога
12:12 19 декабряНа акт британской поддержки Украины РФ ответила поражением целей
11:47 19 декабряПоклонская и ее муж высказали противоположные мнения по ситуации на Украине
10:24 19 декабряПогребинский рассказал, как больно для Киева РФ может ответить на стамбульский томос
9:15 19 декабряПровокационный обстрел Крыма планируется в районе Перекопского перешейка
22:57 18 декабряУкраина проиграла России туалетную войну за Крым
19:40 18 декабряДепутат Госдумы назвал Крым «Недороссией»
19:29 18 декабряЧиновники в Крыму потеряли инструмент шантажа бизнеса
16:43 18 декабряЧалый: «Ситуация в Севастополе критическая. Дальше будет улица»
16:01 18 декабряНу что, Саня, помогли тебе твои ляхи: На Украине начинается травля Усика
15:32 18 декабряСеверо-Крымский канал заменят железной дорогой
15:05 18 декабря«Без Крыма нам стало лучше» – украинский писатель шокировал меджлисовского пропагандиста
14:42 18 декабряВ Киеве ликуют – в Черное море вошел британский корабль-шпион
18:55 23 декабряУкраинское командование нашло способ заработать на голодных ВСУшниках
19:41 22 декабряМариуполь и Одесса объединились с Донецком
19:11 22 декабряНа Украину прибыли «Белые каски» для инструктажа ВСУ
16:34 22 декабря«Стабильно жёстко», – боец о ситуации на южном фронте ДНР
23:14 21 декабря«Резиденции Порошенко хватит двух «Калибров»
22:32 21 декабря«Олег Сенцов погиб в российской тюрьме, завинчивая лампочку»
22:14 21 декабряМИД назвал ужасные травмы россиянина, убитого в тюрьме Львова
21:58 21 декабря«В пыль будут распилены за три дня», – эксперт оценил боеспособность ВСУ
16:30 21 декабря“Предвыборная чесотка” заставила Киев снова “торговать” военнопленными – адвокат
14:38 21 декабряВ Донецке объяснили, почему не состоялось анонсированное украинское наступление
14:27 21 декабряГройсман дал понять, что не собирается восстанавливать разрушенные дороги Донбасса
14:07 21 декабряГрэм Филлипс вернулся на передовую
13:24 21 декабря«Представьте: по полю бежит Тимошенко и Порошенко. А у вас только один патрон»
9:17 21 декабряКоломойский видит в Донбассе гражданский конфликт, а не войну с Россией
8:31 21 декабряВСУ могут применить зарин – эксперт
22:43 20 декабряКорнилов поставил на место «укропа» Цимбалюка
20:27 20 декабряПредставитель Украины в Минске признал, что Киев ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
19:28 20 декабряПорошенко устроил предновогоднюю раздачу орденов боевикам “АТО”
17:26 20 декабряЖителям Донбасса будут давать политубежище в России без ограничений
16:25 20 декабряПутин напомнил либеральным журналистам об их коллегах, погибших на Донбассе
16:22 20 декабряВСУ усилили ударную группировку в Донбассе тяжелым вооружением
16:15 20 декабряПутин назвал Украину «партнёром», а Донбасс – Украиной
16:13 20 декабряКиев планирует забросить ВСУ в Донбасс под видом «голубых касок»
13:15 20 декабряБуковинские СМИ причитают о новых смертях карателей Донбасса
11:08 20 декабряУкраина озвучила нелепую версию смерти россиянина во Львове
8:29 20 декабряДо президентских выборов ЛДНР остаются под угрозой удара
23:02 19 декабряМерзость на русском ТВ: «Кто не сбежит в РФ, тех ликвидировать!»
21:11 19 декабряКиев передумал воевать: вице-парубий требует скайп-конференцию на 27 декабря
19:55 19 декабряЕС требует от Украины вернуть право голоса переселенцам из Донбасса
19:31 19 декабряНе забудем – не простим: Геращенко лжёт о смерти россиянина
19:10 19 декабряСрочно! ВСУ в Донбассе начали готовить авиацию
19:00 19 декабряМГБ ДНР назвало промышленные предприятия, на которых Киев планирует осуществить диверсии
18:19 19 декабряКиев обостряет обстановку на Горловском направлении
18:00 19 декабряВ ВСУ займутся профилактикой самоубийств
17:45 19 декабряИз-за боевиков Семенченко Киев потерял агентурную базу на Донбассе
17:20 19 декабряНа переговорах в Минске Киев открыто подтвердил подготовку к наступлению в Донбассе
17:13 19 декабряОбмен военнопленными – воспоминания корреспондента «Политнавигатора»
14:56 19 декабряПрибабахнутая Геращенко похвасталась новой выходкой
14:49 19 декабря«Такого количества мы в котлах ещё не зажимали» – Ходаковский о наступлении ВСУ
13:33 19 декабря«Вы позорите польский народ!» – в обнаглевшего поляка запустили стаканом в прямом эфире
13:32 19 декабряЭкс-спикер МИД ДНР высмеял слова зама Лаврова об ответе американцам на Украине
13:16 19 декабряДонбасс продолжают впихивать обратно в состав Украины
11:05 19 декабряВ случае победы Порошенко Москва признает ЛДНР – Погребинский
23:39 18 декабряВ Киеве сокрушаются – Донбасс после блокады и убийства Захарченко достался Курченко
23:27 18 декабряУкраинский генерал сделал сенсационное заявление по Донбассу
22:49 18 декабряОбещание не признавать ЛДНР лишь раззадорило самостийников
22:12 18 декабряВо Львове в тюрьме убили пленного российского ополченца
21:59 18 декабряПолковник СБУ: Путин лично основал информационный геноцид Донбасса
20:17 18 декабряМиссия ОБСЕ подтвердила, что ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе
20:02 18 декабряСрочно! Киев вместе с Западом готовит химическую провокацию в Донбассе
19:49 18 декабряУ Ахметова причитают по потерянной прибыли в Донбассе
19:35 18 декабряВ ДНР пригрозили брать в плен НАТОвских военных
19:10 18 декабряУкраина готовит пилотов беспилотников для использования их в Донбассе
18:39 18 декабряДонецк наконец-то дождался «зелёных человечков»
18:29 18 декабряЖириновский «отмазал» Лаврова от неудобного разговора о Курилах
23:52 23 декабряВ чём подвох «помощи» США потешному украинскому флоту
23:30 23 декабряУкраинский чиновник пообещал России «оккупационную администрацию»
22:56 23 декабряВоенные разгромили пансионат, куда вселились под предлогом «агрессии России»
20:11 23 декабряСвидетели Майдана начинают осознавать, что их кинули с томосом
18:55 23 декабряУкраинское командование нашло способ заработать на голодных ВСУшниках
18:28 23 декабря«А потом, внучек, меня…» – в соцсетях Филарет стал героем неприличного анекдота
17:50 23 декабря«Готовимся выстрелить себе в ногу» – экс-глава МИД Украины
17:36 23 декабряГенассамблея ООН выработала очередной рулон туалетной бумаги по Крыму
17:28 23 декабряНа первую службу фейковой церкви пришли журналисты и бомжи
17:15 23 декабряВ Стамбуле недовольны интригой Филарета
14:12 23 декабря«С нового года для РФ мы браконьеры» – бердянские рыбаки в ужасе от последствий дебоша Чубарова
13:28 23 декабряДве трети государств-членов ООН не стали голосовать за украинскую резолюцию по Крыму
23:15 22 декабряГлава украинской лже-Церкви пообещал легализовать гомосеков
22:56 22 декабря«Наши спецслужбы нанесли по Московской империи самый страшный удар» – украинский журнал
22:27 22 декабряСША запугивают Украину «мультиканальным вмешательством»
20:39 22 декабряРоссия обеспечивает спасение украинских властей
20:04 22 декабряВ Киеве подтвердили, что планируют новый «азовский поход»
19:41 22 декабряМариуполь и Одесса объединились с Донецком
19:32 22 декабряСозданный Порошенко «стамбульский патриархат» ожидают проблемы при разделе приходов
19:11 22 декабряНа Украину прибыли «Белые каски» для инструктажа ВСУ
17:20 22 декабряВзрыв в центре Львова на Рождественской ярмарке: Есть пострадавшие
17:11 22 декабряПолитолог опасается, что Порошенко совратит молодого Епифания
16:56 22 декабряШтаб Тимошенко соревнуется с Порошенко в упоротости
16:46 22 декабряСпор за Крым: Минус 11 не в пользу Украины
16:34 22 декабря«Стабильно жёстко», – боец о ситуации на южном фронте ДНР
16:26 22 декабряПодвинутый от кормушки олигарх выдал тайну Порошенко
16:20 22 декабряУкраинский олигарх раздолбал Порошенко за авантюру с катерами
13:02 22 декабряНа Украине начали высмеивать браваду Турчинова
12:51 22 декабряНа новой украинской монете обнаружили боевой корабль России
12:33 22 декабряПочему переименование Церкви на Украине – это хорошо
12:10 22 декабряПочему Путин ждёт осени на Украине
11:49 22 декабряУкраина хочет запустить британский корабль-шпион к Крымскому мосту
23:49 21 декабряПерелома на Украине еще не произошло
23:35 21 декабряПогребинский: Турчинов блефует, никто в тюрьму не хочет
23:14 21 декабря«Резиденции Порошенко хватит двух «Калибров»
23:01 21 декабряНа Украине начали раскручивать тезис: Россия сама себе подорвёт Крымский мост
22:32 21 декабря«Олег Сенцов погиб в российской тюрьме, завинчивая лампочку»
22:14 21 декабряМИД назвал ужасные травмы россиянина, убитого в тюрьме Львова
21:58 21 декабря«В пыль будут распилены за три дня», – эксперт оценил боеспособность ВСУ
21:38 21 декабряБудущее трубы в обход Украины: В Москве излучают оптимизм
20:58 21 декабряИзбиратели Порошенко теперь отказываются нести за него ответственность
20:42 21 декабряБританский министр в Одессе: Черное море не принадлежит России
20:29 21 декабряВолкер: США будут втягивать Украину в НАТО без спешки
20:18 21 декабряВ канонической УПЦ прокомментировали фантастическую статистику “Церкви Порошенко”
20:03 21 декабряВ Раде вызвали духа войны с Россией
19:41 21 декабряСтало известно, почему Украина не расторгает договор по Азовскому морю
19:33 21 декабряВ Сети недоумевают: зачем Порошенко обокрал графа Уварова?
19:15 21 декабряПартии Савченко не разрешили открыть счет
18:51 21 декабряКаноническая Церковь отказывается менять название по прихоти Верховной Рады
18:43 21 декабряВ киевском метро полицаи Авакова избили женщин
18:25 21 декабряУкраинская власть втихаря от “патриотов” обтяпала “зраду” в энергетике
18:10 21 декабряУкраинцы теряют интерес к жизни, но не спешат к психиатрам – эксперт
17:58 21 декабряУкраина стала последней каплей в миграционном кризисе ЕС – депутат Бундестага
17:51 21 декабряПогром русской культуры шагает по Украине: теперь и Волынь
17:30 21 декабряВ Белоруссии “Церковь Порошенко” официально обьявили “раскольнической”
23:52 23 декабряВ чём подвох «помощи» США потешному украинскому флоту
23:30 23 декабряУкраинский чиновник пообещал России «оккупационную администрацию»
17:36 23 декабряГенассамблея ООН выработала очередной рулон туалетной бумаги по Крыму
14:12 23 декабря«С нового года для РФ мы браконьеры» – бердянские рыбаки в ужасе от последствий дебоша Чубарова
13:28 23 декабряДве трети государств-членов ООН не стали голосовать за украинскую резолюцию по Крыму
10:20 23 декабряАмериканцы начали захват новых богатств России
23:15 22 декабряГлава украинской лже-Церкви пообещал легализовать гомосеков
22:56 22 декабря«Наши спецслужбы нанесли по Московской империи самый страшный удар» – украинский журнал
22:27 22 декабряСША запугивают Украину «мультиканальным вмешательством»
20:39 22 декабряРоссия обеспечивает спасение украинских властей
20:04 22 декабряВ Киеве подтвердили, что планируют новый «азовский поход»
16:46 22 декабряСпор за Крым: Минус 11 не в пользу Украины
16:06 22 декабряСпекулянты гадят российскому сельскому хозяйству
15:56 22 декабряРоссию завалили поддельной минералкой «Ессентуки»
15:25 22 декабряУ Путина – всего несколько минут, чтобы решить, когда они сдохнут
15:13 22 декабряМатвиенко анонсировала отмену роуминга между Россией и Белоруссией
12:51 22 декабряНа новой украинской монете обнаружили боевой корабль России
12:33 22 декабряПочему переименование Церкви на Украине – это хорошо
12:10 22 декабряПочему Путин ждёт осени на Украине
11:49 22 декабряУкраина хочет запустить британский корабль-шпион к Крымскому мосту
23:49 21 декабряПерелома на Украине еще не произошло
23:35 21 декабряПогребинский: Турчинов блефует, никто в тюрьму не хочет
23:14 21 декабря«Резиденции Порошенко хватит двух «Калибров»
23:01 21 декабряНа Украине начали раскручивать тезис: Россия сама себе подорвёт Крымский мост
21:53 21 декабряРоссия требует от ЕС начать выдачу виз жителям Крыма
21:38 21 декабряБудущее трубы в обход Украины: В Москве излучают оптимизм
20:42 21 декабряБританский министр в Одессе: Черное море не принадлежит России
19:41 21 декабряСтало известно, почему Украина не расторгает договор по Азовскому морю
15:36 21 декабряЧто там у партнёра Эрдогана?
15:11 21 декабря«Мы обещаем и дальше обещать»: Трамп подхватил гнусную традицию
14:50 21 декабря«Крымский опир»: Шайка украинских дармоедов посетила полуостров
14:43 21 декабряПревратим газ в оружие против России – украинский депутат
13:25 21 декабряКрым решает проблемы водного дефицита за счет подземных источников
13:24 21 декабря«Представьте: по полю бежит Тимошенко и Порошенко. А у вас только один патрон»
13:15 21 декабряНАТО поддержит «азовский поход» Турчинова на безопасном для себя расстоянии
13:05 21 декабряКоломойский осадил Гордона и призвал даже не мечтать о развале России
12:18 21 декабряУкраина готовит реалити-шоу про Керченский пролив
12:05 21 декабряКоломойский назвал «глупой провокацией» Порошенко инцидент в Керченском проливе
11:39 21 декабряЗапад бросил нас на растерзание «военному монстру» – украинский генерал
11:14 21 декабряНАТО отказывается прикрывать украинцев в Керченском проливе
11:08 21 декабряВ Крыму хотят выращивать речную рыбу в морской воде
10:59 21 декабря«Я Россию не предавал» – Коломойский надеется, что его не пришпилят в Солсбери
10:23 21 декабряЛибералы готовят ликвидацию группы Путина – Хазин
10:00 21 декабряМы сами попросили Путина ввести войска – Коломойский
9:51 21 декабряСтрах толкает Порошенко на новую провокацию
9:17 21 декабряКоломойский видит в Донбассе гражданский конфликт, а не войну с Россией
23:45 20 декабряУкраинский политик призвал ударить по США
23:36 20 декабряНазваны два главных врага Порошенко
23:24 20 декабряПутин принял гостя с Украины
23:12 20 декабряВероятность войны России и Украины сильно выросла
22:59 20 декабряЭкономист: «Крымского консенсуса» больше нет, России угрожает Майдан
22:52 20 декабряПорошенко может отдать приказ о подрыве украинского корабля
22:43 20 декабряКорнилов поставил на место «укропа» Цимбалюка
21:50 20 декабря«Ни фига себе союзники!» – ни одна страна ОДКБ не признала Крым
21:40 20 декабря«Прекратить встречи с упырём Порошенко! Он убил 10 тысяч человек!»
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.