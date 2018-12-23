Украинский чиновник пообещал России «оккупационную администрацию»

23.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Искоренить любовь населения России к советскому вождю Иосифу Сталину может только «оккупационная администрация» – по аналогии с Германией после 1945 года.

Об этом заявил куратор украинской кампании по т.н. «декоммунизации» Владимир Вятрович, возглавляющий «Институт национальной памяти Украины».

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«Могила Сталина, Москва, наши дни. Похоже, что в России проведение декоммунизации, как раньше в Германии денацификацию, сможет обеспечить лишь оккупационная администрация», – написал Вятрович в своем блоге, комментируя фотографию могилы Сталина с цветами у кремлевской стены.