Украинский дипломат: План Путина предусматривает раздел на Новороссию Малороссию

05.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

План Владимира Путина предусматривает раздел Украины на Новороссию, которая в перспективе вернется в состав России, и Малороссию, которая останется формально независимой, но будет находиться в орбите влияния Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что логика не только в том, чтобы мучить нас оккупированным Донбассом и Крымом. Он реально хочет поделить эту страну на Новороссию и Малороссию. Новороссию съесть себе, а Малороссию сделать каким-то сателлитом. И, в конце концов, наша история не про оккупированный Донбасс, а про нас, про Украину, и про то, как он хочет легализовать Крым…

Я видел отсутствие желания как-то дружить с независимой и свободной Украиной. Я видел желание считать украинцев и россиян одним народом, я никогда не видел желания идти на уступки.

У него есть чувство миссии в голове. Он хочет собрать новую империю, реинкарнацию Советского Союза. Он считает, что это его миссия, и он будет последовательно это делать», – сказал экс-министр.

Он признает, что Киев не получит контроль над границей с Россией в Донбассе. Единственная гипотетическая надежда – Украине может быть предложена некая сделка по урегулированию конфликта с участием западных «партнеров».

«Отдаст ли Путин нам границу? Никогда не отдаст, как бы мы ни говорили о компромиссах. Конечно, нужно говорить. Я считаю, что шанс нужно использовать. Может, будет сделка, в которой будут участвовать и США, и ЕС. Только Донбасс решить нельзя, это Путину не нужно», – сказал Климкин.