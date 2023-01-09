Украинский певец-русофоб: У Русского мира есть «план Б» по завоеванию Киева

Вадим Москаленко.  
09.01.2023 09:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Украине необходимо бескомпромиссно держаться за свою культурную, религиозную и языковую позицию, иначе неприятель заполонит столицу страны, чтобы построить там Русский мир.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский певец и русофоб, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо бескомпромиссно держаться за свою культурную, религиозную и языковую позицию, иначе неприятель заполонит...

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Артисту напомнили одно из интервью, где он утверждал, что у России в есть «план Б», когда после распада «Московии» «хорошие русские» ринутся на Украину навязывать толерантность к российской культуре и строить в Киеве Русский мир.

«… нужно отстаивать свои культурные, религиозные позиции, исторические. Языковая позиция должна быть однозначной. То, что нас идентифицирует, создаёт как народ – всё это нужно выстраивать.

Это не то что была моя фантазия, я как артист чувствую эти вещи. Почему бы у них не было такого плана B или C, или D, а может быть и Е. Киев – прекрасный город, почему бы не построить такой вариантик», – сказал Скрипка.

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