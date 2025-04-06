Повышение тарифов на русскую нефть окажется самоубийственным для Трампа – украинский политолог

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Несмотря на угрозы Дональда Трампа Москве повысить тарифы на нефть, возможности Вашингтона вводить экономические санкции очень ограничены и чреваты катастрофическими последствиями для самой Америки.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически Москва подорвала попытку Трампа получить быструю и яркую пиар-победу. И идея с повышением тарифа на нефть – это сигнал России. Но Трамп и его окружение понимают, что такие санкции в отношении российского энергетического экспорта, в первую очередь, ударят не по России, а по российским торговым партнёрам, которые закупают эту нефть. Индия, Китай. Это приведёт к ухудшению отношений с ключевыми игроками глобального Юга, в том числе, с Индией, которая играет очень важную роль для США в Азии. Потенциально эти действия могут подтолкнуть Индию к сближению с Китаем и с Россией, что было бы катастрофой для американской внешней политики и геополитической мысли. Поэтому, на самом деле, возможности Вашингтона вводить экономические санкции очень ограничены», – сказал Бортник.