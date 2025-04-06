Повышение тарифов на русскую нефть окажется самоубийственным для Трампа – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
06.04.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Несмотря на угрозы Дональда Трампа Москве повысить тарифы на нефть, возможности Вашингтона вводить экономические санкции очень ограничены и чреваты катастрофическими последствиями для самой Америки.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на угрозы Дональда Трампа Москве повысить тарифы на нефть, возможности Вашингтона вводить экономические...

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«Фактически Москва подорвала попытку Трампа получить быструю и яркую пиар-победу. И идея с повышением тарифа на нефть – это сигнал России. Но Трамп и его окружение понимают, что такие санкции в отношении российского энергетического экспорта, в первую очередь, ударят не по России, а по российским торговым партнёрам, которые закупают эту нефть. Индия, Китай.

Это приведёт к ухудшению отношений с ключевыми игроками глобального Юга, в том числе, с Индией, которая играет очень важную роль для США в Азии. Потенциально эти действия могут подтолкнуть Индию к сближению с Китаем и с Россией, что было бы катастрофой для американской внешней политики и геополитической мысли. Поэтому, на самом деле, возможности Вашингтона вводить экономические санкции очень ограничены», – сказал Бортник.

«Если принять во внимание эту начавшуюся глобальную торговую тарифную войну, можно сказать, что санкции могут быть выгодны американским производителям нефти и газа, так как они, повышая глобальные цены, делают американскую продукцию более конкурентоспособной…

Однако такие вещи вызывают не только раздражение у других стран. Они вызывают и ожидания рецессии глобальной экономики и, соответственно, уменьшение потребления энергоносителей, что приводит к падению цен, и мы сейчас в эти дни это наблюдаем», – добавил политолог.

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