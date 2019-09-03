Украинский пропагандист: США втягивают Белоруссию в «Речь Посполитую-2»

03.09.2019, Москва, Елена Острякова

Участие секретаря Совбеза Белоруссии во встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Варшаве вместе с представителями Польши и Украины свидетельствует о создании на востоке Европы «нового пространства безопасности».

Об этом пишет в своем блоге украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Не аппендикс Москвы, но «старая» Речь Посполитая (для полноты картины не хватало только представителя Литвы).

Это даже трудно назвать вызовом Кремлю. Это – пренебрежение Россией и ее представлением о своих геополитических интересах.

Да, конечно, трехсторонняя встреча в формате США-Польша-Украина никого бы в Москве особо не удивила, разве что заставило бы сокрушенно вздохнуть по поводу внешней политики нового украинского президента Владимира Зеленского. Но Беларусь!», – написал Портников.

«Понятно, что такая встреча не могла бы пройти без личного одобрения Александра Лукашенко – белорусский президент прекрасно понимал, на какие переговоры и в каком формате он отправляет своего секретаря Совбеза.

Понятно, что это может иметь далеко идущие последствия для российско-белорусских отношений, потому что в Москве тоже прекрасно понимают, что на самом деле произошло в Варшаве, и этого Лукашенко долго не забудут.

Это даже не визит Болтона в Минск, это – претензия на геополитику в ее американском понимании», – развил Портников свою мысль на сайте спонсируемой Западом телекомпании «Белсат».