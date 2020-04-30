Украинский солдат отрубил себе пальцы, чтобы списаться с фронта

30.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Военнослужащий одной из бригад ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донбасса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт членовредительства, чтобы уклониться от службы.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне низкого морально-психологического состояния отмечены случаи членовредительства и самовольного оставления мест несения службы.

На позициях 28 омбр в районе населённого пункта Марьинка, с целью уклонения от службы, солдат Малюта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отрубил себе топором два пальца на правой руке», – рассказал Никитин.

При этом, по его словам, в ходе проведения расследования по факту происшествия, командованием бригады было установлено, что ВСУшник-членовредитель ранее состоял на учете в Одесском психоневрологическом диспансере.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее под Горловкой пьяный ВСУшник наркоман расстрелял в упор сослуживцев. Кроме того, накануне в одной из больниц Киева скончался подстреленный своими же «киборг».