Украинский военный жалуется на неуязвимые российские дроны

Россия насытила линию фронта огромным количеством дронов, сбить которые украинская армия не может.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лапина, часто российские дроны неуязвимы для украинских систем РЭБ и антидроновых ружей.

«Количество дронов сейчас на квадратный километр того или иного участка фронта зашкаливает. Не только FPV-дронов. Российские дроны дальнего наблюдения, корректировки – Zala, «Орлан» и так далее – висят очень высоко, мы их доставать обычными средствами не можем. Они корректируют «Ланцеты», «Ланцеты» поражают нашу технику. Кроме того, они, видя те или иные координаты, дают команду и тогда уже на месте FPV-дронами бьют по нашей пехоте.

FPV-дроны – это оружие ХХІ века. А чем мы пытаемся им противостоять? Условно говоря, сейчас у русских есть FPV-дроны, которые управляются на оптоволокне, до 10 километров кабеля разматывают, уже РЭБом их не возьмешь…

Сбивать дроны – в западных армиях на солдата, кроме стрелкового оружия, многие имеют так называемые помповые ружья, что-то, что может стрелять картечью, чтобы сбивать эти FPV-дроны. Воевать средствами поражения ХХ столетия против FPV-дронов и других дронов ХХІ столетия – так войну мы не выиграем», – сказал майор.