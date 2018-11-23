23.11.2018, Донецк
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинских боевиков готовят к применению химического оружия в Донбассе

Украинских военнослужащих обучают наступать в городской местности, заражённой отравляющими веществами.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С недавних пор проходящие переподготовку в 199-м учебном центре боевики, стали изучать тактику наступательных действий на местности, зараженной химическими отравляющими веществами, преимущественно в городских условиях. Для этого на учебном полигоне подготовлены макеты местности с крупными городами ДНР и ЛНР», – сообщил представителя оборонного ведомства.

По его мнению, это подтверждает намерение украинского командования под давлением западных кураторов рассматривать варианты применения химического оружия на территории Донбасса.

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