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Украинских боевиков готовят к применению химического оружия в Донбассе
Украинских военнослужащих обучают наступать в городской местности, заражённой отравляющими веществами.
Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С недавних пор проходящие переподготовку в 199-м учебном центре боевики, стали изучать тактику наступательных действий на местности, зараженной химическими отравляющими веществами, преимущественно в городских условиях. Для этого на учебном полигоне подготовлены макеты местности с крупными городами ДНР и ЛНР», – сообщил представителя оборонного ведомства.
По его мнению, это подтверждает намерение украинского командования под давлением западных кураторов рассматривать варианты применения химического оружия на территории Донбасса.
Метки: ВСУ, конфликт в Донбассе, химическое оружие
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