«Украинское быдло!» – луганская пенсионерка осадила пропагандистов Коломойского

24.07.2019, Луганск, Владимир Гладков

Жители Луганщины ждут скорейшего восстановления моста на КПВВ «Станица Луганская» и ухода Украины из Донбасса.

Об этом журналисту принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» заявила находившаяся на пункте пропуска жительница Луганска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Доведенная до отчаяния пожилая женщина не побоялась откровенно высказать на камеру свое отношение к украинским карателям.

«Мост нужно отремонтировать, чтобы транспорт ходил, чтобы фашистов этих здесь не было», – сказала она.

«Фашистов – это кого?», – уточнила корреспондент «1+1».

«Галичан… Мои родители в молодости приехали это быдло поднимать украинское», – ответила пенсионерка.

«И теперь украинское быдло обязано вам мост построить, я правильно понимаю?», – язвительно заметила украинская пропагандистка.

«А кто разбил?», – отрезала пожилая луганчанка.

Экс-советник главы ДНР Александр Казаков полагает, что данный пример, как и протесты жителей находящейся под контролем Киева Авдеевки против украинизации школ, показывают, что у людей на Украине проходит «страх, который парализовал народ в 14 году», что в итоге «неизбежно вернёт украинский народ (а потом и страну) в состояние нормальности».

Пример этого нового состояния Украины – сюжеты на украинских телеканалах. Вот этот с луганской бабушкой, которая спокойно называет ВФУ «галичанскими фашистами», прекрасно понимая, что даёт интервью украинскому телеканалу и находится на украинской стороне. Но это ладно, это наши, которые и не испытывали того страха, которым была парализована Украина.

«Поэтому я и говорил неоднократно, что на Украине произошёл тектонический сдвиг, перелом, смена вектора развития, который диктуется глубинным народом. Конечно, можно снова загнать народ «под лавку», заставить его при помощи гестапо опустить голову к земле и думать только о завтрашнем дне и выживании. Но в такую вероятность – по крайней мере сегодня – верится с трудом. Значит, будет набирать силу обратный процесс – освобождения. И тогда всех, кто поставил народ Украины в 14-м году на колени, ждёт возмездие», – пишет Казаков в своем блоге.

Напомним, ранее спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил, что в ходе переговоров в Минске с украинской стороной было принято решение о совместном ведении ремонтных работ на мосту в Станице Луганской.

При этом несколькими днями позже ВСУ осуществили подрыв электроподстанции на подконтрольной Киеву территории Донбасса, в результате чего было нарушено электроснабжение более 50 домов.