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25.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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Украинское командование угрожает сбивать российские самолеты

Командующий украинской группировкой в Донбассе Сергей Наев грозит нанести РФ непоправимый урон, если начнется наступление российской армии.

Об этом он заявил в интервью изданию «KyivPost», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский генерал считает высокой вероятность такого наступления и увидел усиление на границе с РФ.

«Во-первых, они увеличили численность своих войск в этом районе. Например, там, где на базах у российско-украинской границы было восемь батальонных тактических групп, сейчас они увеличили этот показатель до 12 в районе моей ответственности. Они также значительно увеличили количество самолетов, готовых действовать с аэродромов на их стороне границы в Донецкой области… Если Российская Федерация будет пытаться использовать свои военно-воздушные силы против нас, они будут иметь такие потери, что ее пилоты откажутся летать здесь», – грозит Наев.

Ранее он заявил, что Россия концентрирует свои силы на Мариупольском направлении и рассматривает азовское морское и сухопутное побережье как плацдарм для создания коридора на Крым.

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