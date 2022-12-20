Украинское руководство занимается болтовней, города и население не защищены, – эксперт Соскин

Украинская власть и военные неспособны защитить страну, а все заявления об успешной работе ПВО – это болтовня. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соскина, практика показала, что украинское руководство некомпетенто.

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«Киев не прикрыт. Эти все рассуждения, болтовня Зеленского, Ермака и прочих всех Залужных показали, что это все болтовня-болтовня-болтовня. Удары настолько мощные, что Киев опять без электроосвещения и прочее-прочее. Только чуть-чуть восстановили после 16-го, сегодня 19-е, опять то же самое. То же самое и по другим города. Кстати, полностью сегодня московиты разрушили, мощнейшее разрушение Херсонской обладминистрации. Николаевская разрушена, теперь Херсонская, в Харькове удары по центру, как известно, теперь уничтожают инфраструктуру Херсона.

Ничего Залужный, Сырский и прочие сделать не могут, ничего не может этот генерал, который южным фронтом командует, тоже болтун. Это все болтуны, понимаете? Они не в состоянии защитить людей, города, предприятия, бизнес, инфраструктуру. Во главе Украины стоят некомпетентные люди. Ни в армии они некомпетентны, ни, тем более Зеленский, тоже некомпетентный, ни Шмыгаль, конечно. То есть, мы видим, что руководство политическое и военное в стране не готово к такому формату ведения войны, которую начал осуществлять враг в лице Российской Федерации и Путина. Не готовы и не могут с ним справиться, это уже видно. И эти призывы: «Дайте нам ПВО», – надо свое было уже иметь, Зеленский. Надо было три года не глупостями деньги пилить государственный на этих дорогах, никому не нужных, а надо было ракеты делать», – заявил Соскин.