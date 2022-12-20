Украинское руководство занимается болтовней, города и население не защищены, – эксперт Соскин

20.12.2022  13:28 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 556
 
Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украинская власть и военные неспособны защитить страну, а все заявления об успешной работе ПВО – это болтовня. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соскина, практика показала, что украинское руководство некомпетенто.

Украинская власть и военные неспособны защитить страну, а все заявления об успешной работе ПВО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Киев не прикрыт. Эти все рассуждения, болтовня Зеленского, Ермака и прочих всех Залужных показали, что это все болтовня-болтовня-болтовня. Удары настолько мощные, что Киев опять без электроосвещения и прочее-прочее. Только чуть-чуть восстановили после 16-го, сегодня 19-е, опять то же самое. То же самое и по другим города. Кстати, полностью сегодня московиты разрушили, мощнейшее разрушение Херсонской обладминистрации. Николаевская разрушена, теперь Херсонская, в Харькове удары по центру, как известно, теперь уничтожают инфраструктуру Херсона.

Ничего Залужный, Сырский и прочие сделать не могут, ничего не может этот генерал, который южным фронтом командует, тоже болтун. Это все болтуны, понимаете? Они не в состоянии защитить людей, города, предприятия, бизнес, инфраструктуру. Во главе Украины стоят некомпетентные люди. Ни в армии они некомпетентны, ни, тем более Зеленский, тоже некомпетентный, ни Шмыгаль, конечно. То есть, мы видим, что руководство политическое и военное в стране не готово к такому формату ведения войны, которую начал осуществлять враг в лице Российской Федерации и Путина. Не готовы и не могут с ним справиться, это уже видно. И эти призывы: «Дайте нам ПВО», – надо свое было уже иметь, Зеленский. Надо было три года не глупостями деньги пилить государственный на этих дорогах, никому не нужных, а надо было ракеты делать», – заявил Соскин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть