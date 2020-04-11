Украину спасут вернувшиеся из Европы посудомойки и сборщики клубники: План Зе-команды

11.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Экономику Украины, которая пострадает после выхода из режима карантина, будут спасать при помощи гастарбайтеров, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции массово вернулись из-за рубежа, имея при этом бесценный опыт работы на Западе.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украину вернулись миллионы людей, которые работали в мире, в Европе в частности. Они вернулись сюда с очень хорошим опытом работы по лучшим мировым стандартам, с очень хорошими рефлексами и высокой продуктивностью труда, которую они выучили на лучших предприятиях Европы и мира.

Эти люди сегодня должны иметь возможность реализоваться в Украине. Это уникальная ситуация, когда вернулось большое количество активных и инициативных рабочих рук. Мы должны дать им возможность двигаться вперед.

Потому будет кредитная программа, которая будет называться «Новые деньги», которой мы дадим возможность и такому бизнесу двигаться вперед», – заявил Шмыгаль.