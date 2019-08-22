Ушедший в отставку глава Госкино Украины сам себя высек нелепым оправданием

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Подавший на днях в отставку по собственному желанию мосле серии скандалов с коррупционным выднелением средств на убыточные кинопроекты глава Госкино Украины Филипп Ильенко в свое оправдание заявил, что с 2014 по 2019 год при поддержке его ведомства было снято 173 фильма, а общий бокс-офис Украинской полнометражных фильмов составил 472 876 037 грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в отчете на YouTube-канале Филиппа Ильенко за 5 лет его работы в должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.



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Так, по данным отчета, при поддержке Госкино создано 173 фильма (анимационные — 23 игровые полнометражные — 67, игровые короткометражные — 24 неигровые — 56, летописные материалы — 3). Было начато производство 194 новых фильмов.

“Госкино за пять лет заключило 206 лицензионных соглашений на распространение готовых фильмов и зарегистрировало 499 новых субъектов кинематографии. Общий бокс-офис Украинской полнометражных фильмов целом составил 472 876 037 грн, общее количество зрителей — 7 094 789”, — говорится в отчете.

Филипп Ильенко также назвал тройку фильмов-лидеров по кассовым сборам, которые были созданы при поддержке Госкино: “Я, ты, он, она” -более 71 млн грн, “Бешеное свадьба” — почти 55 млн грн, “Похищенная принцесса” — более 36 млн грн.

Примечательно, что среди названных им лидеров проката нет ни одного из распиаренных и дорогостоящих пропагандистских фильмов про Петлюру, Круты, бандеровцев в сталинских лагерях и “героев АТО”, которые позорно провалились в прокате и за выделение которых как раз и критиковали Госкино. Большинство же более-менее окупившихся фильмов имеют неполитическое содержание.

С 2014 года по сей день государственное финансирование украинской кинематографии увеличилось с 63,1 млн грн до 505,9 млн грн. За этот период Госкино выдало более 30 тыс. прокатных удостоверений и запретило распространение и демонстрацию 792 фильмов (согласно закону Украины “О кинематографии”).

Сегодня же стало известно о том, что Кабмин Украины своим постановлением уволил Ильенко с должности главы Госкино.