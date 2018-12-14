В 2019 году без перемен: в Москве не видят конца конфликту с Украиной

14.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Отношения с Украиной – это долгосрочные отношения конфликта.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я считаю, что практически все вопросы перейдут на 2019 год, потому как ни один вопрос в этом году в реальности решён не был. Были виртуальные решения, в частности, широко разрекламированная Трампом встреча с Ким Чен Ыном, после которых Трамп в лучшем духе телевизионных шоу заявил, что «всё решено». Но если мы посмотрим на то, что там происходит, то поймём, что ничего не решено, а Ким Чен Ын уничтожил старый полигон, который изжил себя, отработал всё возможное и пригласил туда наблюдателей, что является умным ходом, но никакого разоружения, никакого прекращения, ничего нет», – отметил он.

«Если мы посмотрим на Францию, то президент Макрон отступил от своих экономических решений, но всем очевидно, что это – не ответ на вопрос, а отступление. От Макрона все пытаются добиться поражения, и я думаю, что в той или иной форме протесты будут продолжаться, так что и этот вопрос переходит на следующий год», – подчеркнул Пушков.

«Наши отношения с Украиной – это долгосрочные отношения конфликта. Сейчас уже совершенно очевидно, что вне зависимости от результатов предстоящих выборов, этот вопрос тоже переходит на следующий год», – подытожил сенатор.