В 2022 году ДНР объявят русским национальным государством

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В 2022 году в Донецкой Народной Республике примут ряд законов, закрепляющих постулаты доктрины «Русский Донбасс» и обеспечивающих экономическую интеграцию республики в РФ.

Об этом глава Республики Денис Пушилин заявил в ходе ежегодного обращения к депутатам Народного совета ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается работа над внесением в наше законодательство основных постулатов Доктрины «Русский Донбасс». Речь, в частности, идет о защите исторической правды и недопущении умаления значения подвига народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что в будущем году будут внесены соответствующие изменения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Кроме того, парламент ДНР рассмотрит закон «О гражданстве», закрепляющий ещё ряд постулатов доктрины «Русский Донбасс» – поддержку носителей русского языка и строительство республики как русского национального государства.

Также глава ДНР заявил, что после выхода указа президента РФ Владимира Путина по снятию ограничений для экономических отношений с республиками Донбасса, Донецк должен принять ряд законов, «создающих благоприятные условия для сотрудничества республиканских товаропроизводителей с российскими партнерами».

«Россия открыла для нас все двери. И Донбассу есть с чем войти в экономическое пространство Российской Федерации», – сказал Пушилин.

Он добавил, что промышленность ДНР способна заменить ряд импортных товаров на рынке России.