В 2024 году «война» перейдет «на верхний ярус», или будет плохо – Карасёв

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Военные действия на земле скоро затихнут, и «война перейдет на верхний ярус».

Об этом в интервью израильскому «Итон ТВ» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что в осенне-зимний период это будет воздушная война. Это будет война дальнобойных ракет, «Шахедов», других дронов, самолетов, которые являются носителями британских «Сторм Шадоу» и французских «Скальпов». Так что война меняет свой характер», – сказал Карасев.

Он прогнозирует, что затишье на фронтах продлится весь 2024 год. Это связано с выборами в США: Байдену невыгодно очередное поражение очередного украинского «контрнаступа», он может проиграть не только войну, но и выборы.

«В 2024 году война не закончится каким-то официальным перемирием. На данном этапе ни Россия, ни Украина не заинтересованы в фиксации линии фронта и заморозке конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Не устраивает она ни Украину, ни Россию. Но это не значит, что война 2024 году перейдет в какую-то восходящую фазу. Скорее, по нисходящей будет», – рассуждает Карасев.

Украинский эксперт рассчитывает, что за 2024 год Украина проведет новую мобилизацию для восполнения потерь, а Запад обеспечит ей перевес в 2-3 раза по всем компонентам вооружений. При этом Карасев полагает, что если Россия пойдет в наступление, Западу придется как-то реагировать, хоть он этого и не хочет.