В Азове сократился вылов рыбы – политика и Крымский мост не причем

28.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Вылов рыб в Азовском море сократился на 2 тысячи тонн в этом году. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На это повлияла не политика и не строительство моста, как вы могли подумать. Наука дает свои рекомендации и останавливает вылов, когда надо. Ученые посчитали, что вылавливать определенный вид рыбы нужно запретить. Там с икрой шла камбала-калкан, кефалевые. Мы надеемся, что в следующем году рыбы станет больше, и мы компенсируем потери», – сказал Рюмшин.

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По данным Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, украинские моряки период с 26 ноября по 7 декабря 2018 года из Азовского моря выловили более 920 тонн рыбы и других биоресурсов.

Правда, потом украинские политики, в частности, лидер запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, сорвали подписание протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы.