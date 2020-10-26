В Белоруссии вместо забастовки – День сурка

26.10.2020, Москва, Елена Острякова

Сегодня должна была начаться всебелорусская забастовка, объявленная самопровозглашенным национальным лидером Светланой Тихановской. Всю первую половину дня оппозиционные СМИ и польская сеточка телеграм-каналов отчаянно симулировали это событие. В сеть вывешивали видео групп людей, ходящих по цехам с криками, и фото небольших компаний, утверждавших, что они бастуют. Государственные СМИ в ответ демонстрировали кадры пустых проходных заводов: мол, все на местах и работают.

В этой ситуации больше доверия вызывает официальная пропаганда, поскольку хождения по цехам уже были в августе, но в итоге ни одно предприятие не остановилось. Только председателей стачкомов поувольняли.

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В качестве доказательства забастовки демонстрировались также объявления в соцсетях разных лавочек и кафешек о том, что 26-го они не работают. Смысл такой акции не вполне понятен. От того, что мелкий бизнес устроил себе один лишний выходной, никакой режим не рухнет.

Зато студенты бузили вовсю: и в коридорах на полу сидели, и на ступенях флагами махали, у БГУ даже улицу перегородили. Дело молодое. Правда министерство образования утверждает, что учебный процесс ни в одном заведении нарушен не был.

Вышли к трассе и знаменитые белорусские айтишники из Парка высоких технологий, который президент Лукашенко создал себе на беду. Асов компьютерных технологий быстро разогнал по кустам ОМОН.

К середине дня оппозиционные СМИ косвенно признали, что с забастовкой не очень получилось, поскольку переключились на освещение ставшего уже традиционным марша пенсионеров. К старикам в этот раз присоединились сбежавшие с пар студенты, но все равно очень уж масштабного шествия не получилось.

Ближе к вечеру из Варшавы пришел приказ: выходить в центр в поддержку забастовки. И кто-то даже вышел. Люди как обычно выстраивались в цепочки с флагами вдоль дорог или бродили по улицам с фонариками. Группа наиболее отважных даже перегородила проспект Независимости. Прошли задержания.

В целом белорусский протест не затухает, но и не особо радикализируется, что, наверное, хорошо, но напоминает сюжет фильма «День сурка».