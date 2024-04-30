В бундестаге спустили Украину на землю: «Никаких поблажек. Членство в ЕС пока не светит»

Константин Серпилин.  
30.04.2024 11:38
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, ЕС, Политика, Сюжет дня, Украина


Страны-кандидаты на вступление в ЕС должны понимать, что долгожданное членство зависит в первую очередь от их внутренней политики, и не питать излишних надежд. Об этом в ходе выступления в бундестаге заявил член Христианско-демократического союза Германии Ральф Бринкхаус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В вступлении в ЕС решать не нам, а процессу вступления, который чётко определён. Поэтому важно, чтобы мы улучшили управление ожиданиями, особенно в отношении новы кандидатов на вступление. Чтобы мы чётко заявили, что должны быть определённые критерии, которые должны быть выполнены. И мне кажется, что эйфория, которую испытывают здесь, в бундестаге, иногда слишком велика. Потому что она всегда порождает ожидания, которые мы можем не выполнить», – сказал Бринкхаус.

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Страны-кандидаты на вступление в ЕС должны понимать, что долгожданное членство зависит в первую очередь...


«И поэтому надо чётко заявить, что процесс присоединения сложен, и требует больших затрат. Нет скидки, быстрого пути, и сами страны должны выполнять условия. Конечно, мы все хотим привязать Украину к себе, защитить её. Конечно, мы хотим, чтобы Западные Балканы были в Европе. Но важно и другое – чтобы способность ЕС действовать была сохранена», – подытожил он.

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