В ДНР из громкоговорителей призывают к мобилизации

На улицах прифронтовой Горловки Донецкой Народной Республики призывают мужское население идти в военкоматы.

Видеозапись опубликовали в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На кадрах звучат призывы из громкоговорителя автомобиля МВД ДНР, напротив которого по другой стороне трассы образовалась пробка, очевидно, машин с эвакуирующимися местными жителями.

«С сегодняшнего дня все жители Горловки мужского пола призывного возраста, способные встать с оружием в руках на защиту отчизны, на защиту своих семей и домов, могут прибыть в пункты выдачи повесток. При себе иметь паспорт, документ воинского учёта и средства личной гигиены.

Друзья, братья, мужчины, призываем вас не оставаться в стороне в сложное и опасное для города и республики время и встать на защиту тех, кто вам дорог, защитить свои семьи и Родину. Вместе мы преодолеем любые трудности и преграды, и победим всех врагов. С нами сила, с нами Бог», – раздается из динамиков.