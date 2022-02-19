В ДНР из громкоговорителей призывают к мобилизации

19.02.2022  15:45 (Мск), Горловка
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

На улицах прифронтовой Горловки Донецкой Народной Республики призывают мужское население идти в военкоматы.

Видеозапись опубликовали в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На улицах прифронтовой Горловки Донецкой Народной Республики призывают мужское население идти в военкоматы. Видеозапись...

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На кадрах звучат призывы из громкоговорителя автомобиля МВД ДНР, напротив которого по другой стороне трассы образовалась пробка, очевидно, машин с эвакуирующимися местными жителями.

«С сегодняшнего дня все жители Горловки мужского пола призывного возраста, способные встать с оружием в руках на защиту отчизны, на защиту своих семей и домов, могут прибыть в пункты выдачи повесток. При себе иметь паспорт, документ воинского учёта и средства личной гигиены.

Друзья, братья, мужчины, призываем вас не оставаться в стороне в сложное и опасное для города и республики время и встать на защиту тех, кто вам дорог, защитить свои семьи и Родину. Вместе мы преодолеем любые трудности и преграды, и победим всех врагов. С нами сила, с нами Бог», – раздается из динамиков.

Напомним, ранее главы республик Донбасса объявили о всеобщей мобилизации.

 

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