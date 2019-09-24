В Донецке призвали Москву перейти к решительным действиям

24.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский исчерпывает народный кредит доверия и начинает неуклонно терять рейтинг из-за невыполнения обещаний по достижению мира в стране, тем самым повторяя судьбу своего предшественника.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский пришел к власти на огромнейшем кредите доверия. У него большинство в парламенте, правительство также принадлежит ему. Казалось бы, всё, у тебя все карты в руках, работай, возвращай страну в мирное русло, выводи её из этой ямы, куда её загнала предыдущая власть. Ничего не происходит, происходит только ухудшение.

Нет, в медийном плане все очень хорошо, равно как и в Киеве, Киев реально расцветает, периферия гибнет, но Киев цветет. Дело в том, что Майдан в свое время организовал именно Киев, извне приехало не очень много людей, в основном это были киевляне…

В любом случае, ты получил огромнейшие преференции. Куда ты их дел? Сейчас рейтинг Зеленского проседает семимильными шагами. Он полностью повторяет путь Порошенко. У него нет шансов на второй срок, и дай Бог, чтобы он этот довел до конца», – отметил он.

При этом, по мнению Александра Кофмана, срыв Киевом встречи «нормандской четверки» играет для Донбасса скорее положительную роль, так как это в очередной раз доказывает тщетность попыток договориться с украинской стороной.

«На мой взгляд, для Донецкой и Луганской народных республик все-таки срыв «нормандского формата» – это ускорение процессов и ускорение какого-то решения по нам. На мой взгляд, это пойдет нам в пользу. Насколько это будет по факту, будем посмотреть. Учитывая то возмутительное невосприятие Зеленским попыток Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик хоть как-то вывести процесс на мирную риторику, мне кажется, что все-таки пора переходить к более активным и решительным действиям», – резюмировал политик.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин констатировал, что несмотря на все обещания нового украинского президента, ВСУ продолжают обстреливать Донбасс с прежней интенсивностью, поэтому ждать от Киева мирных инициатив не приходится.