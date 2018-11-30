В Европарламенте заговорили об отмене безвиза с Украиной из-за военного положения

30.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Европейский союз не заключал соглашение о безвизовом режиме со страной, где действует военное положение.

Такое мнение в интервью “Известиям” высказал депутат Европарламента Яромир Кохличек.

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При этом он отметил, что если на территории государства введено военное положение, то условия взаимодействия с этим государством тоже должны быть особыми.

“Евросоюз не заключал соглашение о безвизе со страной, где действует военное положение. Кроме того, оно ничего не решает, а лишь нарушает права жителей этого восточноевропейского государства”, – убежден евродепутат.

Правда, в Совете ЕС изданию сказали, что прямого влияния на отношения Украины с Евросоюзом решение киевских властей о военном положении не окажет.

“Введение военного режима в стране, у которой есть соглашение с ЕС о безвизовом режиме, не имеет прямого влияния на этот режим”, — заявили в Совете ЕС.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Верховная рада по инициативе президента Порошенко ввела военное положение в части областей, граничащих с РФ.