В Гагаузии начался сбор подписей под обращением к Путину

13.03.2021, Москва, Елена Острякова

В Гагаузии (автономии в составе Молдовы, где проживают православные тюрки) начат сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой открыть консульство России в столице республики – городе Комрате.

Об этом сообщает «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Значительная часть жителей автономии обладают вторым – российским гражданством. Заметное число наших жителей работают в России. Много жителей автономии ведут бизнес в России или сотрудничают с предпринимателями из России. Большая часть экспорта с нашей земли также направляется в Российскую Федерацию. Жители Гагаузии в массе своей связаны тесными семейными, родственными, деловыми и дружественными связями с Россией. Существует немало смешанных семей, нередко дети рождаются на территории России, где трудятся тысячи наших земляков. Все это, естественно, ведет к необходимости постоянной информационной и консульской помощи гражданам. А это сегодня возможно только в Кишиневе, где расположено Посольство РФ и консульский отдел. Гражданам России и их родственникам, живущим в Гагаузии, для решения многочисленных проблем, связанных с консульской помощью, необходимо преодолевать немалое расстояние в столицу. Это особенно сложно для сельских жителей нашей автономии», – сказал инициатор обращения Александр Ротарь.

После прихода к власти нового прозападного президента Молдовы Майи Санду отношения Гагаузии и Кишинева обострились. Санду исключила из состава Высшего совета безопасности башкана Гагаузии Ирины Влах.

Член партии Санду PAS Оазу Нантой публично назвал Влах «агентом Москвы».

Впрочем, сейчас наибольшую активность в автономии проявляет не Россия, а Турция.