11.03.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Германии Порошенко считают клоуном – немецкий депутат

Своими нелепыми выступлениями с демонстрацией кусков автобуса, российских паспортов и флагом ЕС украинский президент снискал славу клоуна не только на Украине, но и среди немцев.

Об этом во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» заявил председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Порошенко называют клоуном на Украине, уже не ново. В Германии его называют дипломатичнее – просто говорят, что он мог бы в театре играть без проблем. Возьмите хотя бы последнюю конференцию по безопасности в Мюнхене», – отметил Маурер.

«А в 2014 году Кличко, Порошенко, Яценюк были теми людьми, которых водили из одной комнаты в другую, все хотели с ними сфотографироваться, все хотели с ними пообщаться. Дескать – вот они, борющиеся якобы за справедливость», – вспоминает немецкий депутат.

По его словам, дальше Порошенко начал импровизировать, с каждым годом всё более злоупотребляя европейским гостеприимством.

«В 2015 году Порошенко приехал с каким-то осколком автобуса, в 2016 году – с российскими паспортами, нашёл где-то их или купил. Но то, что он вытворил в этот раз (когда приехал с флагом ЕС – ред.): даже в Германии задали вопрос «А что там делает Евросоюз?», – добавил депутат.

Он признает, что пассаж Порошенко, мягко говоря, в Германии не оценили.

«На это никто не отреагировал, ни в одной газете. Потом, посмотрите на само выступление Порошенко в Мюнхене. Кроме членов делегации с Украины и пары китайских журналистов, которые просто заблудились, там никого не было. Ни одной фотографии, ни одной встречи, ни одного конкретного заявления. Ни с одним министром у Порошенко встречи не было. Поэтому, я думаю, что всерьёз его уже никто не воспринимает. По моему мнению, время Порошенко прошло. Я думаю, за кулисами или уже нашли, или ищут его замену», – уверен Маурер.