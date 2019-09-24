В Германии уверены, что Зеленский обязан посетить ЛДНР

24.09.2019, Москва, Владимир Гладков

С момента становления президентом Украины Владимир Зеленский не сделал ничего хорошего, старые проблемы продолжают усугубляться, а страна катится в пропасть.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главред немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы смотрим в Берлине, а на сто дней – уже чуть больше, которые Зеленский у власти, и никаких плюсов отметить не можем. Борьбы с коррупцией нет, олигархи остались, военные действия продолжаются, отношения с Россией никоим образом не улучшились, формула Штайнмайера сломана, минский формат не действует. А что тогда есть в плюсах», – возмутился он.

По мнению Александра Сосновского, украинский президент легко мог бы стать в глазах всего мира героем и настоящим отцом своего народа, однако предпочёл пародировать своего предшественника.

«Почему Зеленский делает из себя супергероя, забывая, что он уже давно не учувствует в этих фильмах? Он мог бы очень хорошо изменить свою сторону, и приехать в Нью-Йорк героем. Для этого ему было бы достаточно под поручительство руководителей ЛДНР заехать на территорию этих республик и провести там хотя бы 15 минут.

Потому что он всё время говорит, что это тоже Украина, и люди, проживающие там, тоже украинцы. И президент, который объявляет себя отцом всего народа, должен это показать. Он пока это не показал», – добавил немецкий журналист.