В Израиле выяснили, как Путин обыграл Трампа

24.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Когда ситуация в Сирии зашла в тупик, президент России Владимир Путин сумел грамотно разрешить проблему к всеобщей выгоде.

Об этом в эфире израильского YouTube-канала «ITON-TV» заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курдам не на кого надеяться на Ближнем Востоке, только договориться с Асадом под гарантией России.

И у турков тоже проблема – когда Турция объявила, что она создаёт эту зону, наши горе-комментаторы и специалисты во всех СМИ и на всех языках стали кричать: «Завтра Турция овладеет частью Сирии, и это практически разделение Сирии на несколько государств». Совершенно не понимают, о чём идёт речь.

И тут Россия это грамотно использовала. РФ объяснила курдам то, что она говорила всё время: «Если кто и может обеспечит вашу безопасность – это или турецкая армия, но вы этого не хотите, или сирийская армия.

Поэтому ложитесь, пожалуйста, под Сирию, возвращайтесь». И они начали возвращаться», – отметил эксперт.

По мнению Якова Кедми, политика президента США Дональда Трампа в этом регионе оказалась полностью провальной, в то время как глава России Владимир Путин смог разобраться с проблемой так, что решение устроило все стороны конфликта.

«Интересно посмотреть, как подходил к решению проблемы американский президент и российский.

Американский, как всегда, начал с хамства, обозвал его (Эрдогана – прим. ред.) всеми словами, сказал ему: «К ноге», и послал к нему своего представителя.

Российский президент начал искать выход, и нашёл очень разумный со всех точек зрения.

Он сказал: «Мы признаём требования Турции на свою безопасность, опасения обоснованы. Хорошо, пускай будет эта зона в 30 километров. Мы добьёмся того, чтобы курдские военные подразделения оттуда ушли. А дальше на границе этой зоны будет стоять российская военная полиция и сирийские пограничники».

То есть, дальше этой зоны турки не смогут двигаться.

То есть, всё это враньё и страхи, которыми пугали горе-комментаторы, что Турция захватывает часть Сирии, оказались никуда не годными, она не сможет идти дальше.

Мало того, сирийская армия вернулась на всю линию турецкой границы. И ещё договорились, что российская полиция вместе с турецкими и сирийскими пограничниками будут патрулировать всю эту зону.

То есть, с точки зрения Турции, проблема решена.

С точки зрения Сирии, Асад не зря поддержал это, проблема решена, потому что начинаются переговоры и процесс возвращения сирийской армии на огромную часть территории восточнее Евфрата, откуда курды уходят.

А там, кроме как сирийской армии, при поддержке России, никто власть поддерживать не может – американцы уходят», – резюмировал эксперт.