Выборы
02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Украина
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В Казахстане сняли с выборов президента кандидата, провалившего экзамен по языку

Центральная избирательная комиссия Казахстана отказала в выдвижении кандидатом в президенты общественному деятелю Жуматаю Алиеву, который не смог сдать экзамен на владение государственным казахским языком, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает 2 мая казахское издание Tengrinews.

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«2 мая 2019 года в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения Жуматаем Алиевым государственным языком. По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия приняла решение, что кандидат в президенты не владеет свободно государственным языком» — зачитала проект постановления член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании.

Она отметила, что согласно второму пункту постановления ЦИК отказывает Алиеву в регистрации кандидатом в президенты.

Член лингвистической комиссии Адиль Ахметов сообщил, что Жуматай Алиев в письменном задании он допустил 19 ошибок по пунктуации и стилистике.

Жуматай Алиев был выдвинут общественным объединением 26 апреля 2019 года. В разные годы он работал в Администрации президента, был ректором Центрально-Азиатского университета, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, с 2012 по 2016 годы — депутат Мажилиса V созыва.

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