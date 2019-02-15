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15.02.2019, Херсон, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Украина, Экономика
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В Херсоне аплодисментами встретили предложение снять блокаду Крыма

Жители Херсона поддержали обещание кандидата в президенты Украины Александра Вилкула восстановить все отношения с Крымом и снять введенную Украиной блокаду полуострова.

Видеозапись с соответствующим выступлением была опубликована на YouTube-канале «Куреш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы говорите, что Крым – это Украина, что крымчане – это украинцы, зачем вы над ними издеваетесь? Зачем вы потакали радикалам, которые взрывали линии электропередач? Зачем вы остановили подачу воды в Крым? Зачем вы сделали экономическую блокаду, если Крым – это Украина?», – заявил политик, обращаясь к власти.

Также он пообещал в случае победы на выборах в течении полугода восстановить все отношения с Крымом и снять с полуострова экономическую блокаду.

«Став президентом, я в первые полгода дам воду, пущу поезд до Симферополя и полностью уберу экономическую блокаду, восстановлю все экономические отношения», – пообещал кандидат под бурные аплодисменты.

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