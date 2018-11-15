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15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Местная власть, Украина, Экология
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В Киеве беда: концентрация диоксида азота возросло на 50%, а формальдегида на 200%

За последние 20 лет в пределах Киева концентрация диоксида азота возросло на 50%, а формальдегида на 200%, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает сайт КГГА.

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“За последние 20 лет в пределах Киева концентрация диоксида азота возросла на 50%, а формальдегида на 200%. Это следствие роста количества транспортных средств в городе и, соответственно, увеличение выбросов указанных веществ в атмосферу”, — сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Также, Малеваный добавил, что общее антропогенное загрязнение атмосферного воздуха Киева преимущественно (до 90%) формируется за счет передвижных источников, из них лишь около 4% приходится на авиационный, железнодорожный и водный транспорт и выбросов от стационарных источников (предприятий).

Андрей Малеваный сообщил, что учитывая эти факторы в столице проводятся исследования качества атмосферного воздуха и разрабатывают систему оповещения граждан о загрязненности воздуха в определенных районах Киева.

“Результаты исследования состояния загрязнения воздуха в городе станут основой концепции создания автоматизированной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в соответствии со всеми имеющимися требованиями ВОЗ, Минприроды Украины и директив Европейского Союза. Это в будущем позволит оперативно реагировать на изменения уровня загрязнения воздуха и информировать об этом жителей города”, – отметил Андрей Малеванный.

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