В Киеве дети отказались исполнять гимн Украины

22.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве прошёл первый хоккейный Фестиваль «Золотая шайба» среди воспитанников ДЮСШ 2011-2013 годов рождения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В спортивном мероприятии приняли участие более 100 юных спортсменов.

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Однако на открытии фестиваля часть юных спортсменов из команды «Крыжынка» («Сосулька» – прим. ред.) отказалась исполнять гимн Украины.

Произошедшим возмутился уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он опубликовал снимок, где видно, как дети одной из команд во время исполнения «Ще не вмерлы» отказываются приложить руку к груди, как стало принято после победы Евромайдана.

Креминь призвал руководство украинской столицы обратить внимание на это «вопиющее нарушение».

«Мне обидно, что такая противоположная реакция граждан Украины на исполнение государственного гимна Украины. Как минимум, должна быть немедленная реакция руководства города Киева», – написал он в соцсети.