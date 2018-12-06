В Киеве нагнетают: русские танки вот-вот перейдут границу

06.12.2018, Киев, Игорь Петров

Россия создает новые группировки войск в непосредственной близости с границей Украины не для обороны, а для наступательных операций.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вокруг Украины начали создаваться новые группировки, которые сейчас состоят из Первой танковой армии, которая находится на северо-востоке, ближе к Смоленску, 20-я армия была полностью переформатирована, созданы две новых дивизии, которые находятся в непосредственной близости к украинской границе. То есть фактически созданная группировка готова к наступлении. Если мы сейчас посмотрим на карту, то четко видно, что это – не оборонная группировка, которая готовится к проведению оборонных операций, как они декларируют: «мы видим, что в Украине нестабильность поэтому мы тут размещаем войска». На самом деле характер этих группировок в непосредственной близости к украинской границе, не в глубине, что создавало бы возможность создания оборонной инфраструктуры, а как раз у границы, рассчитана на то, что Украина не будет наступать, и как раз наступательного характера», – сказал он.