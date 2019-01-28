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28.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Украина
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В Киеве опасаются, что ВСУ капитулируют в первые 10 дней войны с русскими

Без контрактной армии Украина может не успеть добрать так называемую первую линию резерва, если вдруг начнется наступление российской армии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В декабре прошлого года озвучивалась мысль, что нам нужна контрактная армия. Я с этим абсолютно согласен. Даже по той простой причине, что, если у нас будет армия нынешнего типа комплектации, мы банально можем не успеть добрать так называемую первую линию резерва и вовремя встретить русских. Потому что основные боевые действия в случае войны, выстоит Украина или нет, это решится на протяжении 7-10 дней. Расстояния левого берега не такие большие, потому мы банально можем не успеть призвать резерв», – заявил эксперт.

По его словам, ВСУ должны состоять из полноценных бригад с высоким уровнем готовности и мобильности

«Но по правде я сомневаюсь, что с тем бюджетом, который у нас есть, можно создать контрактную армию. В конце концов, контрактная армия – это прерогатива богатых», – добавил Белесков.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, из ВСУ массово увольняются профессионалы-контрактники.

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