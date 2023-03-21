В Киеве осознали, что Китай не даст России проиграть

Китай будет поддерживать Россию, не позволяя ей проиграть в противостоянии с США на Украине. При этом полная победа РФ также невыгодна Китаю, который получает от этого конфликта свои выгоды.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай не позволит России проиграть, потому что одним из ключевых страхов геополитических для Китая является одиночество перед лицом Запада. И Китай не позволит. Кроме того, зависимость от российских энергоносителей и вообще сырья, мы говорим о лесе, о руде, она тоже большая. Кроме того, как раз торговое сотрудничество между Россией и Китаем западные партнеры не могут контролировать, потому что оно идет по континенту, через континентальные маршруты. В отличие от других, морских путей, например, подводных сетей – как показала история с «Северными потоками», они очень уязвимы. Поэтому Китай не позволит России проиграть», – сказал эксперт.

«Но захочет ли Китай российского выигрыша? Я в этом тоже очень сомневаюсь. По большому счету, российский выигрыш, победа в войне в Украине тоже не очень в интересах Китая, потому что тогда это ведет к усилению российского влияния в Европе, где оно будет конкурировать не только с американским, но и, прежде всего, китайским. Тогда с Россией будет очень сложно Китаю разговаривать, Россия будет требовать огромные зоны влияния и место, которое не соответствует ее экономическому, политическому развитию сегодня. Поэтому, по большому счету, мы должны понимать, что Китай заинтересован не в проигрыше и не в выигрыше России. Но Китай заинтересован, чтобы Россия на длительное время связала ключевые ресурсы США и их союзников. Чтобы вы понимали, например, поставки вооружений на Тайвань отстают на четыре года сегодня. На четыре года американских вооружений, оплаченных вооружений – это не донаты, не помощь, а оплаченные вооружения. Потому что часть этих вооружений пошла в Украину и американский ВПК не успевает», – заявил Бортник.