В Киеве придумали, как заставить РФ вливать деньги в разрушенный ВСУ Донбасс

24.05.2019

Украине необходим референдум о мире в Донбассе, но Киев не должен соглашаться на автономию региона.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил украинский политолог, соучредитель центра «Украинский институт будущего» Юрий Романенко, давая оценку перспективам проведения референдума.

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«В любом случае, будем искать варианты выхода из конфликта – он не может тянуться десятилетиями. Поскольку мы за пять лет не реформировались и живем на донатах и кредитах МВФ, то, соответственно, мы оказываемся в плену стратегических интересов США и Европы, а они устали от всего этого и хотят, чтобы эта проблема как-то решилась (прежде всего хочет Европа).

Если мы не хотим, чтобы ситуация пошла по самому худшему для нас варианту, когда Россия договаривается с Западом, и нас просто сливают, то мы должны занять активную позицию и пытаться предложить варианты по выходу из этого конфликта, которые являются приемлемыми, и для Штатов, и для Европы, и для России», – сказал Романенко.

«Мы в любом случае будем идти на какие-то компромиссы с Россией по поводу Донбасса. Понятно, что никто не признает Крым российским. Но мы будем идти на какие-то условия России – прежде всего, речь идет о вопросе снятия санкций, который будет ключевым. Мы можем пойти на снятие санкций в обмен на то, что они оттуда уходят, дают финансовую помощь вместе с Европой, 50 на 50, и забирают наиболее одиозных боевиков, а остальным мы проведем амнистию», – добавил эксперт.

Также он говорит, что Украине «нужно прекратить эти обстрелы, но ни в коем случае нельзя соглашаться на автономию, потому что это чревато дальнейшими проблемами». При этом говорит, что для Киева «ключевая красная черта – это отсутствие автономии».

«Условно говоря, формула должна быть такая: мы снимаем санкции, а Россия и Европа дают по 3 миллиарда долларов в год, допустим, на срок в 5 лет. Получится около 30 миллиардов, чего хватит не только на восстановление Донбасса, но, и чтобы влить в Украину. То есть у нас должна быть стратегия, направленная не только на прекращение войны, но и укрепление экономики.

Как заставить Россию вливать деньги? Какая для нас разница, признает она себя стороной конфликта или не признает, если мы договоримся на приемлемых для нас условиях. Все и так знают, что Россия является участником конфликта. Для нас критическим является выход из конфликта либо его разморозка таким образом, чтобы нам это было приемлемо – на этом мы должны сосредоточиться», – резюмировал Романенко.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее в команде президента Зеленского заявили. что рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

В то же время Зеленский после встречи с АТО-шниками решил отказаться от референдума.