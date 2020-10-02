26.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве прогнозируют «поцелуи с утра до вечера» между «Евросолидарностью» и ОПЗЖ


Несмотря на то, что ЦИК еще не вынес окончательные официальные результаты голосования на местных выборах на Украине, в украинском политикуме уже полным ходом идут переговоры «всех со всеми».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна» Светлана Крюкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, политсилы будут сливаться в неформальные союзы – «неформально – это когда они формально не вместе, а неформально – голосуют как выгодно лидерам региональных элит, у которых большинство».

«Так вот, эти неформальные союзы будут всех со всеми – жабы с гадюками будут целоваться с утра до вечера и голосовать за любые хозяйственные вопросы. Я думаю, мы увидим неформальные объединения ОПЗЖ и ЕС, как бы это ни странно, но только они это не будут оглашать, вся идеология уйдет на задний план, и на местах будут происходить удивительные вещи.

Но в дальнейшем эти союзы придется формализировать, когда начнется парламентская кампания, поскольку у нас изменилась система законодательства, у нас теперь всем этим локальным парам придется примыкать к крупным национальным проектам.


Сейчас, пока ВЦИК еще не вынес окончательные официальные результаты, но уже сейчас, я знаю, начался процесс очень интенсивный процесс переговоров всех со всеми. Когда одни ещё считают убытки, а другие преждевременно ликуют, празднуют победу, но главное – ведут переговоры, как им взаимодействовать дальше», – сказала Крюкова.

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