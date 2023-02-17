В Киеве рассказали, как Байден испугался русских ракет и выбрал Варшаву

Вадим Москаленко.  
17.02.2023 22:05
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Президент США Джо Байден хотел посетить Украину ради дешёвого пиара, однако испугался российских ракет и решил ограничиться визитом в Польшу.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден хотел посетить Украину ради дешёвого пиара, однако испугался российских ракет...

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«Для того, чтобы Байдену куда-то выдвигаться, ему нужно показать, что Штаты – не просто так, а «Мы цари всего мира, вот мой трезубец, я бью им о землю, и бью прямо здесь, в Варшаве». У него там целое турне. И, скорее всего, он попрётся по Балто-Черноморской дуге.

Идея была какая? Что якобы он думал заехать где-то в Закарпатье или во Львов, и показать, что Байден таки ступил своей ногой на украинскую землю, и показал, что куда.

Но, говорят, что русские не дали гарантий безопасности. Сказали: «Если что, мы ё*анём ракетой, нам по*уй. Поэтому, скорее всего, ограничится польской территорией», – сказал Чаплыга.

Он возмутился, что Джо Байден снова разразится лживым пустословием о «поддержке» Украины.

«Стоит вопрос, Зеленский поедет или нет? Я думаю, каким-то образом решится этот вопрос. Потому что на самом деле Байдену нечего сказать больше, кроме как подтвердить.

Что же у вас за такая х*ровая поддержка, что каждую неделю вам нужно два раза её подтверждать? Если тебе женщина сказала, что любит, ты будешь требовать от неё два раза в неделю подтверждения: «Я тебя люблю»? Я бы такую женщину заподозрил, что она тебя не любит», – резюмировал политолог.

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