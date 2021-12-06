В Киеве сносят знаменитый завод «Арсенал» – вместо него построят новый базар

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Новости Украины

В центре Киева начались работы по сносу корпуса №4 знаменитого завода Арсенал. На его месте построят очередной торговый центр – так называемый «фуд-холл», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из старейших заводов Киева, да и всей Украины превращается в ТРЦ, в ЖК, в рынок-базар. Завод «Арсенал» отсчитывал свою историю со времен Екатерины II (!) C 1764 года, когда было издано «Положение о Киевской арсенальной команде». Завод пережил Революцию, Гражданскую и две Мировых войны, эвакуацию и возвращение домой. На пике своего развития выпускал сложнейшую технику, от фотоаппаратов до управляемых ракет класса «воздух-воздух», оптические и оптико-электронные приборы, различные системы военного и промышленного назначения. Но пережить «незалежнисть», особенно последствия «революции гыдности», «Арсеналу» не удастся. Попытки трудового коллектива сопротивляться «веяниям времени» и умышленному уничтожению завода еще в 90-е были не слишком успешны. Хотя, в 2004 году, «Арсенал» был включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Но и это не помогло. В эпоху тотальной распродажи и умышленной деиндустриализации Украины, отсутствия целей и задач у государства, кроме личного обогащения дорвавшихся к власти, такая территория в центре Киева гораздо ценнее, производимой высокотехнологичной продукции. «Случайные» пожары и «обветшание» откусывали всё большие куски от территорий и зданий завода, превращая их в офисные центры и жилые комплексы. «Арсенал» не первая, и не последняя жертва «революции гыдности». Давно не выпускают продукцию в соответствии со своим многолетним профилем десятки заводов по всей стране. «Антонов», Николаевские судостроительные заводы, «Красный экскаватор»-«Атек», «Большевик», «ЛАЗ»… Печальный список можно продолжать долго – это некролог по бывшему научно-технологическому величию Украины», – комментирует ситуацию экономист Александр Дудчак.

Работы по сносу корпуса «Арсенала» будут завершены в ближайшие месяцы, сообщил в интервью изданию Village куратор проекта по созданию нового ТЦ – совладелец сети ресторанов Tarantino Family Дмитрий Федотенков.

Есть еще один нюанс. Для украинских патриотов эта история с «Арсеналом» может обернуться очередной «зрадой». Дело в том, что в состав сети Tarantino Family, которая купила этот участок под строительство, входит ООО Тарантино, мажоритарного владельца которой Владимира Володарского обвиняют в том, что он ведет бизнес в России.

Ранее украинский политолог Петр Олещук заявлял, что в Крыму Володарский контролирует сеть ресторанов — «Через некое ООО «София и К», с которым «Тарантино» имеет общий номер телефона».

Одним из соучредителей «София и К» является ООО «Дивали», «которое находится по одному адресу с ООО «Строительная компания «Киевдизайнбуд», где бенефициаром значится Вадим Иванович Козин, доверенное лицо Володарского.

«Т.е., Володарский через подконтрольных себе людей ведет ресторанный бизнес на территории временно оккупированного Крыма — и не собирается останавливаться», — возмущался украинский эксперт.

Он же заявлял о наличии у Володарского интересов и в материковой России – в Москве работает сеть «Руккола», которая, как и украинская «Руккола», принадлежит Володарскому. Ему же принадлежит московский ресторан «Крымские каникулы», утверждал Олищук.