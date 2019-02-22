«В Киеве тотальная русификация» – Гаврилюк объяснил, почему перебрался во Львов

22.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве сегодня сложилась тяжелая атмосфера, поскольку в украинской столице идет русификация.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил известный украинский актер, депутат Верховной рады IV созыва Иван Гаврилюк.

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Он сообщил, что уже два года как переехал из украинской столицы во Львов.

“Прожил в Киеве ровно 50 лет. Там для меня стала тяжелая атмосфера – тотальная русификация. А самое главное – близкие люди, с которыми можно было не только поговорить, но и покричать, выпить, поссориться и помолчать с удовольствием, уже ушли в мир иной. Последний был Николай Мозговой. Остались вдовы. Был недавно в столице. Пришел на студию Довженко, зашел в Дом кино. Все старушки. Грусть и Грусть. А во Львове еще есть, к кому позвонить”, – сказал Гаврилюк.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский продюсер заявил, что лингвисты всего мира едут в Киев послушать чистый русский язык.

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