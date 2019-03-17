В Мариуполе минируют гражданские объекты

17.03.2019, Донецк, Александр Гусар

В рамках отработки навыков по разминированию украинские силовики производят условное минирование гражданских объектов в Мариуполе, которое по политическим причинам может оказаться вполне реальным.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«15 марта, в преддверии президентских выборов, на базе 23-го батальона морской охраны, с командирами подразделений, привлекаемых к учениям «Арбалет-Мариуполь», прошло служебное совещание по вопросам усиления охраны объектов военной и гражданской инфраструктуры. По итогам совещания было принято решение об отработке практических навыков по разминированию социальных объектов. В этих целях, силами ДРГ 73-го Центра Сил специальных операций, было произведено условное минирование железнодорожного вокзала и трех торговых центров «Обжора», «ПортСити» и «Эпицентр», – сообщил Безсонов.

Он также добавил, что согласно полученной разведкой ДНР закрытой информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений, но и носит глубоко политический характер. Факт минирования подтверждается, но не в условном формате, а вполне реальном.

Также Безсонов не исключил, что данная акция может быть одним из замыслов противника по дестабилизации обстановки в случае выхода ситуации из-под контроля действующей власти в ходе президентских выборов, с дальнейшим обвинением ДНР в кровавой провокации и последующим введением военного положения на территориях Луганской и Донецкой областей.

«В этой связи обращаемся к жителям Мариуполя и международным общественным организациям обратить внимание на данную информацию и не допустить осуществления преступных замыслов украинских силовиков», – призвал представитель оборонного ведомства ДНР.