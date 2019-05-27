В Москве назвали условие для Крымского сценария в Донбассе

27.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Донбасс – это Россия, однако соответствующий юридический статус вряд ли будет оформлен в ближайшее время, скорее всего, в обозримом будущем республики ждёт вариант Абхазии – признание независимости со стороны Москвы и военный союз. Крымский сценарий, возможно, будет осуществлен, когда в Кремле понадобится повторить в обществе консенсус образца 2014 года.

Об этом во время встречи с читателями в МХАТ заявил советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко, писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много в блогосфере было разнообразного патриотического вранья. О том, что Донбасс пытаются спихнуть на Украину. Саша Казаков (советник Захарченко, – авт.) неоднократно пытался объяснить, что «ребята, вы не знаете просто ситуацию – успокойтесь, перестаньте истерить. Просто ситуация немножко другая». Нет, они четыре года обзывали всех, унижали…

Я прекрасно знал, что Донбасс не будет никто отдавать, я в 14-м году уже об этом говорил, в 15-м, 16-м, 17-м – год из года говорил, что никто никуда его возвращать не будет, для меня это был совершенно очевидный факт», – сказал Прилепин.

Однако вхождения в состав РФ по примеру Крыма в ближайшее время, всего скорее не будет, прогнозирует он.

«Более вероятен, наверное, абхазский вариант. Однажды, конечно, как-то это завершится, когда нужно будет. Когда рейтинг просядет, допустим, у какого-нибудь очередного или действующего императора, и он, чтобы всем сделать радость, скажет: «Вот, я присоединяю всех и одноразово».

Я не знаю, что у них на уме. В любом случае это уже Россия и сейчас это Россия. Там российское образование, российская экономика, российские университеты, российское все там», – сказал Прилепин.