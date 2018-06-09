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В Москве поспорили, сколько протянет Украина
Украинский режим оказался жизнеспособным. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Время, когда к той структуре, которая пришла к власти в результате переворота, относились как к временному явлению, закончилось. За эти четыре года киевская власть (некоторые называют ее более темпераментно – хунтой) создала жесткую и эффективную систему подавления недовольных и создания даже в зародыше реальной оппозиции», – сказал Жарихин.
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Политолог Богдан Беспалько полагает, что деградация Украины может длиться десятилетиями.
«Мы наблюдаем деградацию государственных институтов, но она может длиться очень долго. При небольшой внешней подпитке – десятилетиями. И для России, и для Донбасса, это будет представлять большую проблему, потому что эта деградация будет сопровождаться нестабильностью», – сказал Беспалько.
С коллегами не согласился политолог Ростислав Ищенко.
«Государство, чтобы кого-то подавлять, должно существовать на какой-то экономической базе. По украинским подсчетам, правда, неофициальным (официально не считают, чтобы не огорчаться), население за последние четыре года сократилось на треть. Такими темпами еще на 8 лет хватит, а потом возникнет вопрос о государственности», – сказал Ищенко.
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