//exit;
16.01.2019, Москва,   Михаил Рябов
 
Медицина, Россия, Украина
Просмотров:

В Москве предупредили об угрозе биологического удара с Украины

США открыли биологические лаборатории у границ России, в том числе, на Украине и в Грузии, где проводятся эксперименты над людьми и может создаваться новое оружие.

Об этом в интервью «Российской газеты» сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран. Так, Пентагон последовательно создает биологические лаборатории, о которых вы спрашиваете.

В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми», – сказал Патрушев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал, что лаборатории США на Украине могут использоваться для создания эпидемий в России.

«Это борьба с нами. Лаборатории по всему периметру границ, там, где возможно вызвать эпидемию и удар по продовольствию. Это все «братская» Украина», – сказал Жириновский.

Ранее СМИ сообщили о причастности Министерства обороны США к строительству в центре Херсона  лаборатории особо опасных инфекций, созданной для накопления и хранения биологических веществ, которые могут быть использованы для создания биологического оружия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть