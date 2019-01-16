В Москве предупредили об угрозе биологического удара с Украины

16.01.2019, Москва, Михаил Рябов

США открыли биологические лаборатории у границ России, в том числе, на Украине и в Грузии, где проводятся эксперименты над людьми и может создаваться новое оружие.

Об этом в интервью «Российской газеты» сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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«Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран. Так, Пентагон последовательно создает биологические лаборатории, о которых вы спрашиваете.

В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми», – сказал Патрушев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал, что лаборатории США на Украине могут использоваться для создания эпидемий в России.

«Это борьба с нами. Лаборатории по всему периметру границ, там, где возможно вызвать эпидемию и удар по продовольствию. Это все «братская» Украина», – сказал Жириновский.

Ранее СМИ сообщили о причастности Министерства обороны США к строительству в центре Херсона лаборатории особо опасных инфекций, созданной для накопления и хранения биологических веществ, которые могут быть использованы для создания биологического оружия.