В Москве жалеют, что не дали республикам добить Украину

25.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Остановка наступления ополчения в 2014 – начале 2015 года с передышкой на Минские соглашения оказалась большой ошибкой, и теперь линия соприкосновения представляет собой цивилизационный шов между Россией и Западом, который прорвать будет очень непросто.

Об этом в эфире «Pravda.ру» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог и публицист Леонид Крутаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же видели, помните Минск-2, когда Порошенко убегал и постоянно по телефону в Иловайский котёл, они это подписали с выкрученными руками под угрозой поражения. Я считаю, что ошибка была наших что остановили ополченцев. Нельзя было останавливать – пусть берут ровно столько, сколько смогут взять, сколько было в их силах и возможностях, а от той позиции уже торговаться. Чем дальше они бы продвинулись, тем больше была бы переговорная позиция.

Мало того, это поражение для националистического режима на Украине было бы крахом и концом. Мы дали им выжить, выстоять, а теперь с ними торгуемся и требуем исполнять [Минские соглашения] – конечно, они не будут исполнять, никогда в жизни», – заявил Крутаков.

«Представьте, если сейчас современная власть вернёт Крым Украине или Курилы – это всё, они потеряют какую-то легитимность и основание оставаться у власти, никто на это не пойдёт. И любой украинский президент, будь там хоть тысячу лет прорусским, не согласится отдать Донбасс, потому что это же пощёчина, это оскорбление всего украинского общества – вы вырастили это общество, вы позволили возникнуть этому самосознанию, вы позволили части русской культуры обособиться и превратиться в ненавистника русской культуры, что вы теперь хотите от них?

Мало того, эта меньшая часть антирусской русофобской Украины захватила власть, остальная под воздействием военной пропаганды превращается в русофобскую. Мы проблему получили колоссальную – левобережная территория Новороссии шла в санитарный кордон вокруг России, это был рубеж Русской цивилизации, за который никогда Западная не заходила, теперь она зашла сюда. Мы получили кровавую жестокую проблему у себя под боком. Как мы будем с этим жить? Это кажется, что просто сейчас, пока перемирие, к этому относиться надо очень серьёзно, и проблему эту надо решать», – добавил эксперт.

По его словам, с нынешним украинским режимом договориться невозможно.

«Если этот режим сможет себя воспроизводить, как с Порошенко на Зеленского перескочили, если другого поставят опять и опять проведут вменяемую часть украинского народа, то потом их будет сложно вернуть.

То, что наши говорят: либо выполняйте, либо нет [«Минск»] – это правильная позиция теперь, но проблема в том что всё, этот новый санитарный кордон, железный занавес зафиксирован, ни туда, ни сюда сдвинуться невозможно, и зафиксирован он максимально близко, и проходит он по русским территориям, Донбасс – это русская территория, дончане никогда себя украинцами не ощущали. Условные псы-рыцари уже приползли сюда, они уже под боком. Это серьёзный и глобальный цивилизационный шов», – заключил Крутаков.