29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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В Москве жестко раскритиковали союзников по ОДКБ

Россия должна потребовать от своих союзников по ОДКБ прекратить сотрудничество с НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Есть такая странная программа НАТО – «Партнерство во имя мира», куда входят все страны ОДКБ. Они активно продолжают работать с нашими партнерами: проводить совместные учения, обучения и Бог знает что. Нам это надо? Может, предложить нашим партнерам выйти из этой программы?» – сказал Багдасаров.

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Он полагает, что фактически союзничества в рамках ОДКБ не существует, намекнув на последние реверансы властей Казахстана в сторону Америки.

«Государство-член ОДКБ предоставляет свои порты на Каспии для логистики США. На кой черт нам такой союзник? Нужно ввести запрет на размещение логистической инфраструктуры НАТО в странах ОДКБ. Почему военные ОДКБ обучаются в НАТО? У нас что, своих военных вузов недостаточно?» – сказал Багдасаров.

Он также предложил в противовес активности США в Грузии разместить дополнительные силы в Армении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это станет тестом готовности ее сотрудничества с Россией», – сказал эксперт.