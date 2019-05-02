В Одессе свел счеты с жизнью украинский военный моряк

02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Одесском порту украинский военный моряк совершил самоубийство, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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“Действительно, такой случай был”, – ответили в полиции на вопрос журналистов, имело ли место самоубийство военного моряка в Одесском порту.

Событие, вероятно, произошло на малом бронированном артиллерийском катере “Вышгород”.

По данным полиции, выясняются обстоятельства, решается вопрос правовой квалификации указанного события.

Напомним, по словам Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за время проведения АТО на Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих.