В ООН одернули Запад, попытавшийся устроить коллективную травлю России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Запада обвинили Россию в создании гуманитарного кризиса, массовой миграции населения Украины и блокировании «зернового коридора».

На заседании Совбеза ООН об этом, в частности, заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Война президента Путина привела к серьезным проблемам для многих. Почти восемь миллионов украинских беженцев по всей Европе. Большинство из них – женщины и дети. Страны по всей Европе, в частности соседи Украины оказывают украинским беженцам помощь – и образование, и здравоохранение, и необходимые услуги. Российская война серьезным образом усугубила продовольственный кризис по всему миру. Поддерживаем черноморскую зерновую инициативу, которая позволяет обеспечить потребность наиболее уязвимых, а также стабилизировать цены для стран со средним доходом. К сожалению, именно Россия виновна в том, что замедлилась деятельность по инспекциям в портах и скопилось много судов, которые не проинспектированы. Но Россия это подписала и обязалась содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия, в частности зерна, подсолнечного масла и прочих товаров из черноморских портов Украины. Но Россия этого не делает и пытается закрыть глаза на то, что это она – агрессор и должна выполнять свои обязательства, должна делать так, чтобы инициатива работала таким образом, чтобы удовлетворять потребности во всем мире», – заявила американский дипломат.

При этом она умолчала. что в рамках «зерновой сделки» Россия должна была получить доступ на мировые рынки для своего зерна и удобрений, но этого сделано не было.

Фактически в унисон с США выступили и другие представители коллективного Запада. Например, постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что Россия виновата буквально во всем происходящем и должна капитулировать.

«Россия должна перестать обвинять кого-то другого, должна открыть лицо правде. Во-первых, должна признать огромные страдания, которые война, развязанная Россией, [вредна] и для собственного населения России, и для всего мира. Второе. Россия должна признать, что имеется лишь одно явное решение, которое позволит положить конец этим страданиям, а именно, односторонний вывод российских войск в соответствии с положениями Устава ООН, что позволит остановить никому не нужную войну», – сказала британка.

С отрезвляющей речью выступил зампредставителя Китая Дай Бин, который напомнил, что обязательства есть не только у России, а санкции, введенные Западом, лишь вредят ситуации.

«В эпоху глобализации искусственные санкции и блокирование продовольственной цепочки поставок лишь приведет к ужасающим последствиям для всего мира, в частности для развивающихся стран. Постоянное осуществление черноморской зерновой инициативы имеет огромное значение для того, чтобы стабилизировать глобальные цепочки поставок и избежать кризиса продовольствия. Нам нужны практические результаты, чтобы начать экспорт российского зерна и российских материалов. Настоятельно призываем ООН сыграть конструктивную роль. По украинскому вопросу мы всегда выступаем за мир, диалог и принципы человечности», – отметил Бин.

При этом, зампредставителя РФ в ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что из озвученных американским дипломатом беженцев, больше всего переехали в Россию, что само по себе разрушает тезис об «агрессии».

«Остановить зарвавшихся киевских нацистских преступников – наш долг. И большинство украинцев это прекрасно понимают, иначе чем объяснить, что по данным ОВКБ, из восьми миллионов покинувших Украину беженцев почти три миллиона направились именно в Россию. С учетом же тех, кто переехал в Россию из захваченной майданным безумием Украины раньше, их более пяти миллионов. И это не насильственное перемещение или депортация, о которых твердят наши бывшие западные партнеры, не желающие верить в то, что миллионы бывших граждан Украины, угнетаемых киевским режимом, выбрали будущее вместе с Россией. И мы тоже верим в это будущее и будем приближать его всеми доступными средствами. Предпочтительно, конечно же, мирными – наша соответствующая позиция всем прекрасно известна. Ну а если коллективный Запад своими поставками оружия продолжит отодвигать перспективу мира на Украине, значит, все цели нашей специальной операции будут достигнуты военным путем», – подчеркнул Полянский.