11.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
ЕС, Запад, История, Парад Победы, Россия, Чехия
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В Праге сняли фильм-ответ инициаторам сноса памятника маршалу Коневу


«Цена Победы» – так называется новый фильм, который сняли в Чехии местные участники проекта «Бессмертный полк». Как оказалось, среди чехов далеко не все поддерживают действия политиков-русофобов, инициировавших снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Напротив, авторы ленты напоминают, что Победа была общей – совместно с Красной армией против нацистов сражался и Первый Чехословацкий армейский корпус Людвика Свободы, участвовавший в боях за Харьков, Киев и Закарпатье.

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Фильм чешских авторов чрезвычайно важен в условиях развязанной Западом информационной войны, отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Советский Союз спас Прагу от уничтожения, причем, бои там шли уже после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Советские солдаты вели боевые действия без применения тяжелой техники, жертвуя своими жизнями для того, чтобы сохранить Прагу и не разрушить ее.

Поэтому в этом плане, безусловно, тех сторонников, которые у нас есть в Чехии, да и в любой другой европейской стране, надо их поддерживать и проводить совместные акции. А Европе надо напоминать о вкладе Советского Союза в победу, потому что там, к сожалению, об этом забывают, там трубят, что именно США спасли, высадившись в 44-м году в Нормандии.

На эту западную историческая ложь надо отвечать, поддерживая наших сторонников, союзников – и в Чехии у нас есть такие люди», – рассуждает военный эксперт.


Он призывает способствовать распространению фильма в социальных сетях. «Это одна из форм напоминания о вкладе и роли Советского Союза в разгроме фашизма и спасении Чехословакии», – заявил Коротченко.

«Слава Богу, что еще есть здоровые силы и люди, которые этим занимаются», – соглашается российский политолог Алексей Мартынов, говоря о новой чешской ленте.

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