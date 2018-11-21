В Раде молятся на падение Крымского моста

21.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Единственный способ быстро заблокировать Украине доступ к Азовскому морю– это взорвать Керченский мост, но Россия на это не решится.

Такое мнение в эфире программы «Vox Populi» высказал народный депутат Украины, писатель и журналист Александр Бригинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос, решится ли Россия взорвать Керченский мост, чтобы перекрыть Украине доступ к Азовскому морю, украинский нардеп заявил, что Россия на это не пойдёт.

«Одна из радиостанций позвонила мне и сказала, что российский депутат заявил, что они заблокируют море… Если один их депутат сказал, что они заблокируют его за одну минуту, то другой депутат – я – скажу, как они могут это сделать – взорвать мост… Конечно, Россия не решится взрывать мост», – заявил Бригинец.

Также нардеп отметил, что взрывать мост и не надо, ведь он «упадёт сам».

«Но если вы сегодня почитаете заявление нашего министерства оккупированных территорий, там есть космические снимки, то вы увидите, что мост отклоняется, проседает и поднимается около десяти сантиметров в год. Я только что прочитал, что в некоторых местах мост поднялся на 89 миллиметров, он сместился налево, направо. То есть взрывать мост не нужно, к сожалению, или к счастью, мы все увидим, как он упадёт сам», – резюмировал политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что в инфоцентре Крымского моста назвали мифом недавнее заявление украинского министерства по делам «временно оккупированных» территорий о смещении конструкции и проседании арок.